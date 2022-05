Le Festival BD de Montréal s’installe sur la rue Saint-Denis pour sa 11e édition

Partager







Du 27 au 29 mai, rendez-vous sur la rue Saint-Denis pour profiter d'activités, d'expositions et de rencontres avec des artistes à l'occasion de la 11e édition du Festival BD de Montréal.

L’événement est de retour en personne et s’inscrit dans le cadre du Plan de relance de la rue Saint-Denis. Se déroulant sur trois jours, le Festival BD sera bilingue, gratuit et ouvert à tout public.

L’équipe du festival s’est tournée vers le père de Paul et son plus grand ambassadeur, Michel Rabagliati, pour illustrer à la fois ce 11e événement et la couverture du nouveau recueil annuel: Rencontres.

Courtoisie FBDM

Le festival se veut un lieu de rencontre, de découverte et d'apprentissage, et invite les artistes à discuter de sujets qui leur tiennent à cœur, comme l’adaptation en BD, la création queer, l’anthropomorphisme, la culture punk et plus encore.

La fin de semaine sera ponctuée d’une douzaine d’ateliers de dessin gratuits qui permettront au public d’en apprendre davantage sur l’art de la création en BD. Il y aura aussi des prestations de dessin en direct. Ce sera l'occasion de voir les artistes à l'œuvre et peut-être donner la piqûre à certain de se lancer aussi dans cette aventure.

Le FBDM reçoit

Le FBDM aura le plaisir d’accueillir pour la toute première fois des artistes du Brésil, Marcello Quintanilha (Écoute, jolie Marcia) et Marcelo Lelis (En fuite!) ainsi que l’autrice Berna Labourdette et l'éditrice Vivian Lavin du Chili.

Pour l’occasion, une exposition sur les femmes chiliennes en bande dessinée, installée le long du parcours BD, donnera un aperçu de la richesse du 9e art de ce pays d’Amérique du Sud.

Le continent européen sera lui aussi bien représenté avec plusieurs artistes venant des quatre coins de l’Europe, comme Brecht Evens (Les Rigoles), Elene Usdin (René.e aux bois dormants), Léa Murawiec (Le grand vide) et Juni Ba (Monkey Meat), sans oublier la présence de Diane Le Feyer et Mr Tan (Mortelle Adèle), Lorena Canottiere et Pietro Scarnera, ainsi que Katharina Greve.

Du 27 au 29 mai, c'est sur la rue Saint-Denis que ça se passe! Pour consulter la programmation et en savoir plus, rendez-vous sur fbdm-mcaf.ca.

