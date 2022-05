Le remake de Toxic Avenger est officiellement classé 18+ et c’est exactement ce qu’on voulait

Partager







Mettant en vedette Peter Dinklage, le remake de Toxic Avenger prouve sa fidélité au film original et est officiellement classé 18+ pour son contenu gore et sa nudité graphique. Une nouvelle qui vient soulager les fans du personnage monstrueux de Lloyd Kaufman.

Le film de série B est connu pour sa violence horrifique. Avec ce classement, on peut donc au moins s’assurer que le remake de Macon Blair rendra hommage à la vision d’horreur de l’original et repoussera les limites de la décence.

La cote R signifie aussi que The Toxic Avenger se joindra officiellement aux autres films de superhéros et bandes dessinées pour adultes, comme Deadpool, Logan ou The Suicide Squad.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Toxic Avenger, ce classique culte de 1984 se situe dans un monde issu de l’imaginaire de Lloyd Kaufman. On retrouve Winston, un jeune homme sans confiance qui travaille comme concierge dans une salle de sport et chez qui on diagnostique une maladie en phase terminale. Celle-ci ne peut néanmoins être guérie que par un traitement coûteux que son employeur refuse de payer.

Les choses tournent alors encore plus mal pour Winston: le jeune homme malchanceux tombe dans un baril de déchets toxiques et se transforme en un monstre difforme. Ce dernier entreprend à ce moment de faire le bien autour de lui et de se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort.

The Toxic Avenger mettra en vedette Peter Dinklage dans le rôle de Winston, aux côtés d'Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon et Jacob Tremblay. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

