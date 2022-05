Le reporter de TVA Sports rencontre Kodak Black, ne le reconnaît pas, et cela cause un délicieux moment de télévision

Partager







Marc-André Perreault a fait sourire plusieurs téléspectateurs mercredi soir!



Le reporter de TVA Sports affecté (normalement) à la couverture du Canadien de Montréal n’a pas commencé sa saison de golf, contrairement aux membres de l’équipe de laquelle il suit les activités.

Séries éliminatoires de la Coupe Stanley obligent (inutile de vous rappeler que le Tricolore n'est pas dans le détail cette année), Mapper a plutôt été affecté la couverture des séries Maple Leafs de Toronto / Lightning de Tampa Bay et Capitals de Washington / Panthers de la Floride, dont c’était justement la cinquième joute mercredi soir.

Cette partie était disputée au FLA Live Arena à Sunrise, et comme c’est souvent le cas, les félins pouvaient compter sur la présence de leur fan #1, le rappeur Kodak Black.

On se souvient qu’un peu plus tôt cette année, ce dernier avait enflammé la toile en s’adonnant à une danse hautement lascive dans une loge du domicile des Panthers pendant un match contre les Canucks.

Bref, hier, en revenant d’une pause publicitaire, Marc-André Perreault a salué l’atmosphère qui régnait dans l’amphithéâtre et a présenté aux téléspectateurs québécois l’ami qu’il venait de se faire.

«On me dit que c’est un rappeur très populaire», souligne Perreault, qui ne sait visiblement pas à qu'il a affaire à une vedette internationale de la chanson cumulant plus de 5 milliards de vues sur YouTube.



Pendant ce temps, Kodak Black déborde d’enthousiasme et est tout heureux de montrer son beau (et probablement très dispendieux) sourire à la caméra.

Un splendide moment qui est à voir dans la vidéo CI-HAUT!

