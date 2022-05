Resident Evil: deux nouvelles bandes-annonces pour la série de Netflix [VIDÉOS]

Partager







Jeudi matin, Netflix nous a gâté avec pas une, mais deux nouvelles bandes-annonces pour sa série Resident Evil, nous donnant un avant-goût sanglant de ce qui attend les téléspectateurs.

La première vidéo nous présente Albert Wesker (Lance Reddick) et ses deux filles, Billie (Seina Agudong) et Jade (Tamara Smart). On arrive à New Raccoon City, une ville aux allures utopiques, où il fait bon vivre. Fidèle à l’histoire, les choses se détériorent toutefois rapidement, alors qu'on voit ensuite Billie et Jade, maintenant à Londres, qui tentent de survivre en 2036.

La deuxième bande-annonce nous présente, quant à elle, le projet médical de Wesker: Joy. La pilule, qui peut être utilisée comme antidépresseur et booster de concentration, contient, bien évidemment, le fameux T-Virus.

On a aussi droit à un avant-goût des monstres qui accompagneront les milliers de zombies que croiseront les protagonistes de la série.

Cela dit, il faudra encore patienter quelques semaines avant la sortie de la série Resident Evil, qui arrivera sur Netflix à partir du 14 juillet.

