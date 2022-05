Vers une première canicule dans le sud-ouest du Québec

Partager







Tout porte à croire que l’on s’achemine vers une première canicule de l’année dans le sud-ouest du Québec, alors que le mercure dépassera allègrement les 30 degrés dans plusieurs secteurs durant le week-end.

À Montréal et en Montérégie, on prévoit un temps ensoleillé avec des températures de 29 degrés vendredi, mais le mercure montera à 31 degrés, voire 32 degrés samedi.

Dans les secteurs de l’ouest comme Gatineau Pontiac et Mont-Laurier, et même dans la couronne nord de Montréal, il fera plus chaud avec un humidex 30.

Dans le centre de la province, les températures dépasseront les 28 degrés notamment à Québec, alors qu’en Estrie et en Beauce, Environnement Canada prévoit un temps plus chaud.

Il fera en effet 31 degrés samedi dans la majeure partie des secteurs de l’Estrie, de la Beauce et de la Mauricie, alors qu’à Saguenay des températures stables de 23 degrés sont attendues.

Les secteurs de l’est de la province seront en revanche épargnés par la chaleur, alors que le mercure oscillera entre 18 et 20 degrés durant le week-end, selon l’agence fédérale.