Voici le nouveau projet de Mila Taillefer après avoir quitté YouTube

La créatrice de contenu Mila Taillefer en a surpris plus d'un lorsqu’elle a annoncé prendre sa retraite de YouTube en octobre dernier. Plusieurs demandaient ce qu’elle allait faire suite à cela, et voilà qu’on en sait plus!

Ceux qui suivent Mila connaissent sa passion pour la préservation de l'environnement. Elle fait toujours attention à la surconsommation et propose souvent des options écolos à ses abonnés.

Voilà que Mila va partager ces connaissances en la matière, ainsi que plusieurs autres sur un blogue!

En effet, à partir du 12 mai 2022, la nouvelle plateforme, Mila, sera en ligne. Sur celle-ci, on pourra découvrir les meilleurs trucs de Mila à propos du minimalisme, des gestes écolos, des finances personnelles, de la frugalité, du bien-être, des livres et des idées d’aventures Québec.

Au travers de tout cela, on peut à des confidences de la part de Mila pour apprendre à la connaître plus en profondeur.

D’ailleurs, Mila a profité de cette plateforme pour dévoiler la véritable raison pour laquelle elle a quitté YouTube. Découvrez le tout juste ici .

Il y aura aussi une page intitulée Favoris où l'on retrouvera les items préférés de Mila, toutes catégories confondues.

Le blogue Mila est à ajouter à vos favoris dès maintenant!

