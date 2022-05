Christopher Walken va jouer l’empereur Shaddam IV dans Dune: Part Two

Partager







Le toujours très majestueux Christopher Walken ajoutera son propre assaisonnement aux épices de Dune: Part Two, alors qu’il y incarnera l’empereur Shaddam IV, a appris Deadline.

Selon les sources du média américain, l’addition de Walken au film de Denis Villeneuve serait assez certaine, même si Warner Bros. et Legendary Pictures n’ont pas encore confirmé le tout.

Ce faisant, l’acteur américain rejoindra une distribution déjà impressionnante, composée notamment de Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin et Rebecca Ferguson. L’arrivée de deux nouveaux venus dans la franchise, Florence Pugh et Austin Butler, a également été annoncée il y a quelques semaines.

Après le succès de la première partie de Dune, qui a amassé plus de 400 M$ au box-office mondial à ce jour et récolté six Oscars, Villeneuve sera de retour derrière la caméra et à l’écriture du scénario.

La production de Dune: Part Two doit s’enclencher d’ici la fin de 2022, supposément à l’automne. Pour le moment, la suite bien attendue doit arriver en salle le 20 octobre 2023, mais si la pandémie nous a bien appris quelque chose, c’est qu’il faut prendre ces dates préliminaires avec un grain de sel.

Notons que ce nouveau rôle pour Christopher Walken s’ajoute à un début d’année déjà fort pour l’acteur légendaire, qui a attiré les regards au cours des derniers mois pour ses (excellentes) prestations dans les séries Severance et The Outlaws.

Tant mieux, parce qu’on n’a jamais assez de Christopher Walken dans nos vies.

