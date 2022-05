Gwyneth Paltrow vend des couches de luxe à 120$ la douzaine et ça fait réagir

Partager







Gwyneth Paltrow a attendu 24 heures, le temps à la polémique d'enfler comme elle le souhaitait, pour s'exprimer.

La star a en effet mis en vente, mercredi, des «Diapér», des couche de luxe «doublées de laine vierge d'alpaca» et infusées au jasmin, sur son site Goop au prix de 120 dollars le paquet de 12.

Les internautes se sont révoltés à juste titre et c'est avec la plus grande satisfaction que la femme d'affaires a pris la parole.

«Goop a lancé une couche jetable de luxe à 120 dollars pour un paquet de 12 et il y a eu beaucoup d'indignation. Bien. C'était conçu pour nous mettre en colère. Si les couches deviennent un produit de luxe, elles ne devraient pas être taxées comme des produits de luxe. C'est un produit de première nécessité, mais dans 33 États (américains), on ne les traite pas comme ça. Elles sont taxées comme des produits de luxe, et ça laisse une famille sur trois sur le carreau», déclare Gwyneth Paltrow.

La comédienne encourage ensuite ses abonnés à faire un don à l'association Baby2Baby, qui vient en aide aux familles dans le besoin.

«La Diapér est un faux produit destiné à mettre en lumière un problème réel. Aujourd'hui, de nombreuses familles dans le besoin sont également confrontées à une pénurie de lait maternisé à l'échelle nationale. Faites un don à @baby2baby pour aider à fournir des couches, du lait maternisé et d'autres produits essentiels aux familles dans le besoin», conclut la star.

