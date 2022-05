La température fatale a été atteinte en Inde et au Pakistan

Partager







La chaleur accablante qui frappe l’Inde et le Pakistan depuis maintenant deux mois devient de plus en plus critique, avertissent les spécialistes du climat. Cette semaine, les deux pays d’Asie ont enregistré des températures atteignant les 50 degrés Celsius, soit le seuil fatal pour l’Homme. « Cette canicule pourrait tuer des milliers de personnes », alerte ainsi Robert Rohde, scientifique au groupe Berkeley Earth.

« Cette année, nous sommes passés directement de l’hiver à l’été », a déclaré le prévisionniste en chef du Service météorologique pakistanais (PMD), Zaheer Ahmad Babar. Selon le PMD, les températures sont, au plan national, entre 6 et 9°C « au-dessus de la normale saisonnière. »

En Inde, les températures ont atteint les 48,1 degrés dans le district de Barmer, ce jeudi. Au Pakistan, elles sont carrément montées jusqu’à 49,5 degrés dans la ville de Jacobabad. Depuis plusieurs semaines, cette vague de chaleur historique entraîne des pénuries d’eau et d’électricité.

En raison du manque de pluie et de neige, le débit du fleuve Indus, dont le bassin procure 90% de l’alimentation en eau au Pakistan, a été réduit de 65% cette année, selon le porte-parole du département de l’Irrigation dans le Pendjab, Adnan Hassan. « Il y a un vrai risque de pénurie de nourriture et de récoltes cette année dans le pays, si ce manque d’eau devait persister », a-t-il déclaré.

Le réchauffement climatique « sans aucun doute » responsable

« Il n’y a aucun doute que le changement climatique modifie les règles du jeu en matière de canicule », a déclaré à l’AFP la spécialiste du climat, Friederike Otto. « Chaque canicule dans le monde aujourd’hui est plus forte et a plus de probabilité de se produire en raison du changement climatique provoqué par les humains », insiste la chercheuse dans un document écrit avec Ben Clarke, de l’université d’Oxford.

De son côté, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies a estimé que la canicule était « cohérente » avec le changement climatique. Selon les spécialistes, le pire reste donc à venir. Pour rappel, la mortalité liée aux canicules en Inde, déjà victime de vagues de chaleur meurtrières en 2015 et 2019, a augmenté de plus de 60% depuis 1980, selon le ministre indien des Sciences de la Terre. Depuis 2010, les canicules ont ainsi tué plus de 6500 personnes dans le pays.

D’autres pays touchés par des vagues de chaleur

À une échelle beaucoup plus faible, la France et le Québec connaissent eux aussi des températures particulièrement chaudes depuis quelques jours. À l’Est de l’hexagone, les températures ont par exemple atteint les 30 degrés. Ainsi, Météo-France annonce un été plus chaud et plus sec que d’habitude, selon 20 Minutes.

Au Québec, le record de chaleur pour un 11 mai a été battu ce mercredi, rapporte Le Journal de Québec. La température est en effet montée à 28 degrés Celsius, battant ainsi le record de 26,7°C établi en 1971.