Samuel nous donne le «tea» sur la dernière cérémonie de la flamme et son élimination à l'île de l'amour

Fraîchement sorti de la villa lors d'une élimination qui n’a laissé personne indifférent, Samuel s’est vidé le cœur sur ses relations mouvementées à l’île de l’amour.

La sortie de Samuel, jeudi soir, a chamboulé le Québec et a créé un méchant malaise dans la villa, alors que William a pris la défense de son ami en compagnie de Derek et Audrey.

Selon le clan Dereck-Audrey-William, on a assisté à une décision d'amitié, et «on est pas ici pour les amis», comme l'a résumé Audrey.

C'est le «couple fort» de Mathieu et Amanda a fait pencher la décision vers Kharl.

Selon notre pauvre victime de ce conflit, Samuel, c’était prévisible.

«J’ai un peu espionné quand les filles délibéraient et j’ai vu Amanda commencer à agiter les mains dans les airs et à prendre beaucoup de place dans la conversation. C’est là que j’ai compris que j’allais partir», a-t-il dit.

Si la décision finale des filles n’a pas plu à certains Insulaires et au public, Samuel croit que le règne d’Amanda et Mathieu vient de s'instaurer dans la villa.

«Je te confirme [qu’ils gèrent plus que tout le monde dans la villa]. Être un leader, c’est relatif. Ils paraissent bien et ils s’expriment bien, mais à mon avis c’est sûrement le couple qui joue le plus la game», déclare Samuel.

Le principal intéressé n'est pas amer, mais croit tout de même que le temps arrangera bien les choses.

«Je reste optimiste et j’ose croire qu’ils sont là pour les bonnes raisons. [...] Les gens n'ont pas trop l’air de les aimer en ce moment», ajoute-t-il.

Trois questions croustillantes à Sam:

1. Ton meilleur french?

«Je suis vieux jeu, mais je vais dire Bianca. C’est la seule fille avec qui j’aurais pu développer quelque chose.»

2. Qui est la plus belle fille en maillot?

«Ouff. Je dirais Bianca, Amanda et Roxanne. En ordre.»

3. Quel couple a le plus de chance de gagner l’aventure?

«Pour vrai, je ne pourrais pas te le dire. Une chose est sûre, c’est qu’il faut se rappeler que le public vote à la fin et que personne n’est à l'abri des critiques», dit-il en lançant une flèche pas subtile à Amanda et Mathieu.

Notre champion du malaise Samuel a terminé l’entrevue en nous disant qu’il n’est pas aussi maladroit dans la vie. C’est juste le contexte d’être enfermé dans une villa avec plein d’inconnus qui l’a «rendu un peu cave».

On est rassurés!

