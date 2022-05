Parfaits pour la PS5: ces SSD WD_Black sont à leur plus bas prix

Partager







En cette saison de remboursement d’impôt, pourquoi ne pas offrir à sa PS5 ou son PC de l'espace de stockage supplémentaire? Ça tombe bien, parce que les disques SSD nVME avec dissipateur de chaleur WD_Black SN850 de Western Digital sont actuellement en promotion à leur plus bas prix.

• À lire aussi: Comment monter son PC de gamer

• À lire aussi: Tutoriel PS5: choisir un SSD M.2 et ajouter de l’espace de stockage à la console

Conçus pour les opérations exigeantes, les WD_Black SN850 offrent une bande passante et un débit haute performance, ce qui est parfait pour les jeux vidéo, respectant les exigences déterminées par Sony. Que ce soit pour le PC ou la PS5, ces disques SSD seront toujours un ajout pratique pour les gamers.

Ayant la PS5 en tête, Western Digital a d'ailleurs équipé ce SSD d’un dissipateur de chaleur au profil bas. Ainsi, on s’évite des coûts supplémentaires pour protéger notre investissement de la chaleur.

Les disques SSD WD_Black SN850 sont offerts en trois formats, 500 Go, 1 To et 2 To, à partir de 124,99 $ jusqu'au 14 mai.

Pour acheter le disque SSD M.2 nVME WD_Black SN850 avec dissipateur de chaleur:

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s