Une belle figurine d’un homme nu fait fureur sur Internet

Qui veut un splendide bibelot montrant un homme nu?



Une magnifique figurine d’un homme dans son plus simple appareil suscite de nombreux doutes, interrogations, questionnements et blagues sur la toile du Québec.

L’objet, qui semble mesurer une vingtaine de centimètres, a d’abord été mis en vente sur Marketplace, puis publicisé sur le groupe StLin Terrebonne et environs. Services et vente, avec prix, avant d’être propulsé dans le groupe What the voyons Kijiji/Marketplace/LesPAC (!?%!!).

La personne qui vend cette oeuvre d’art demande la somme de 130$ pour cette «figurine vintage».

Dans les commentaires, les gens ont bien sûr réagi avec humour à la mise en vente de ce chef-d’oeuvre.

