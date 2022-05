Des soirées sushis et kayak au coucher de soleil sur la Côte-Nord cet été

Partager







Si vous prévoyez une escapade sur la Côte-Nord cet été, il est impossible de passer à côté des sorties kayak, tyrolienne et sushis que propose l'entreprise d’aventure Attitude Nordique.

Installée à Baie-Comeau, l'entreprise organise ces sorties tous les jeudis, de juin à septembre.

Aux alentours de 16 h, un groupe de kayakistes (maximum 8 personnes) part naviguer en kayak de mer tandem (2 places) sur les eaux calmes de la baie Saint-Pancrace.

Les clients troquent ensuite leur pagaie pour leur baudrier pour s’envoler dans les airs avec les deux tyroliennes au-dessus de la baie du Garde-Feu.

Le retour vers le point de départ se fait en kayak au soleil couchant.

La soirée se termine sur la plage à déguster des sushis, confectionnés par des spécialistes (sushis master) de la Boucherie les trois p'tits cochons, tout en dégustant des bières de microbrasserie ou du gin.

Les produits offerts durant ces sorties sont tous issus de producteurs locaux ou d’entreprises de la région: les fruits et les légumes frais proviennent de la ferme Manicouagan, les bières, de la Microbrasserie St-Pancrace et le gin, de la distillerie Vent du Nord.

Cette sortie dure au total entre 3 et 4 heures et s’adresse à tout le monde (5 ans et plus), avec ou sans expérience de kayak.

La sortie est offerte au coût de 139$. Vous pouvez réserver votre place en ligne.

