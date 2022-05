Elizabeth Olsen: les contrats Marvel peuvent être «frustrants»

Partager







Elizabeth Olsen a avoué que son contrat avec Marvel l'avait énervée car il l'empêchait d'assumer d'autres rôles d'actrice.

La star américaine est devenue célèbre après avoir joué dans des films indépendants tels que Martha Marcy May Marlene en 2011 et le film d'horreur Silent House, mais a acquis une notoriété mondiale trois ans plus tard lorsqu'elle a décroché le rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, dans l'univers cinématographique Marvel (MCU).

Pourtant, après être apparue dans une série de films comme Avengers: Age of Ultron ainsi que dans la mini-série WandaVision, la lauréate d'un Emmy a commencé à se demander s’il était possible un jour de se remettre à travailler sur ses types de projets préférés.

«Cela m'a éloignée de la capacité physique à tenir certains rôles que je pensais être plus en phase avec ce que j'aimais en tant que spectatrice. Et je suis vraiment honnête en disant ça, a-t-elle déclaré dans une interview avec Le New York Times. J'ai commencé à me sentir frustrée. J'avais cette sécurité de l'emploi, mais je perdais ces éléments qui, à mon avis, faisaient davantage partie de mon être. Et plus je m'éloignais de ça, moins j'étais considérée.»

Même si elle se sent parfois frustrée par son contrat Marvel, elle est prête à apparaître dans un projet MCU indépendant.

«Je pense que je le ferais, a noté la star de 33 ans. Mais il faut vraiment que ce soit une bonne histoire. Je pense que ces films sont meilleurs quand il ne s'agit pas de créer du contenu, mais d'avoir un point de vue très fort, plutôt que de créer parce que vous avez besoin de faire trois films.»

