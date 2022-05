Une petite-culotte (à la vanille) qui protège contre les ITSS durant le sexe oral

Partager







Une petite-culotte ultramince au goût de vanille pourra maintenant être utilisée aux États-Unis pour se protéger contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) lors de la pratique du sexe oral.

Ces petites culottes, élaborées par l’entreprise californienne Lorals, ont reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA). Elles pourront donc bientôt se retrouver sur les tablettes.

«Nous pensons que la protection contre les ITSS devrait être sexy, portable, et faire sentir sacrément bien», écrit la Lorals dans la description du produit.

Comment ça marche?

Au même titre qu'un condom, la petite-culotte de latex à usage unique bloque la transmission de liquides corporels, d’agents pathogènes nocifs et d’infections lors de la pratique d'un cunnilingus et d’un anulingus. Elle protège notamment contre l’herpès, la gonorrhée et la syphilis.

Comme tous les autres moyens de protection, elle n'élimine pas tous les risques de transmission d'ITSS, mais les réduits considérablement.

Deux modèles de bobettes

Deux modèles sont disponibles: le bikini et le «short». La bobette, qui se vend en paquet de quatre, est végétalienne, sans gluten et elle a un goût de biscuit vanillé.

«Profitez de chaque lichette sans sacrifier le plaisir», peut-on lire sur le site de Lorals.

Et pour les hommes qui souhaiteraient l’utiliser, Lorals suggère le modèle «bikini».

Une alternative à la digue dentaire

Le seul autre produit qui existe pour se protéger lors de la pratique d'un cunnilingus ou d'un anulingus est la digue dentaire. Il s'agit d'une petite feuille rectangulaire de latex qui peut être appliqué sur la vulve ou l'anus pendant le sexe oral.

Au Québec, les digues dentaires sont en vente dans les pharmacies et les boutiques érotiques. Il est aussi possible de s'en fabriquer une à l’aide d’un condom ou d’un gant en latex, comme l'explique Santé Montréal.

La digue dentaire serait toutefois peu populaire et surtout peu utilisée.

− Avec les informations du New York Times