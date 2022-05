Netflix se préparerait à faire de la diffusion en direct

Partager







En perte d’abonnés pour la première fois en dix ans, Netflix pourrait tenter de redresser la barre et de ramener les spectateurs au bercail en se tournant vers la diffusion en direct, avance Deadline.

• À lire aussi: Netflix perd des abonnés pour la première fois en dix ans

• À lire aussi: La fin du partage des mots de passe Netflix? Pas si vite

La publication américaine affirme avoir reçu une confirmation de la part du diffuseur qu’une telle fonctionnalité serait actuellement en développement. Celle-ci pourrait être utilisée notamment pour présenter en direct des spectacles d’humour ou des émissions qui ne sont pas scénarisées, comme des concours télévisés ou de la téléréalité.

Deadline donne comme exemple le festival d’humour Netflix Is A Joke, présenté devant public, qui pourrait bénéficier d'une diffusion en direct sur la plateforme en ligne, ou encore Dance 100, la nouvelle compétition de danse des producteurs de la téléréalité The Circle. Ce genre de série pourrait même offrir un service de vote en direct pour les téléspectateurs.

Dans le même ordre d’idées, des émissions de retrouvailles – comme celle organisée récemment pour la téléréalité Selling Sunset – pourraient aussi être diffusées en direct par Netflix, suggère le média spécialisé.

Finalement, la fonctionnalité permettrait notamment de mieux concurrencer les réseaux traditionnels, de même que d’autres plateformes de diffusion rivales, qui ont déjà intégré ce genre de système, comme Disney+.

Ce ne serait toutefois pas demain la veille, alors que les sources de Deadline font valoir que la diffusion en direct en serait encore aux étapes préliminaires de son développement chez Netflix et qu’aucune date de mise en service ne serait envisagée pour le moment.

Chose certaine, on risque fort bien de voir l’entreprise californienne essayer différentes choses au cours des prochains mois afin de retrouver les abonnés perdus récemment et de retrouver le chemin de la croissance.

Au-delà de la diffusion en direct, le New York Times avançait la semaine dernière que Netflix pourrait introduire un forfait à prix réduit avec publicité d’ici la fin de l’année. Cela aurait également pour but de mettre un frein au partage d’identifiants, qui embête de plus en plus le géant du divertissement.

Ce faisant, Netflix emboîterait le pas à plusieurs de ses compétiteurs, qui ont déjà annoncé la mise en place de tels forfaits, soutenus par la publicité.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s