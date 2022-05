PS Plus: voici les jeux qui seront offerts avec les paliers d’abonnement supérieurs

Partager







À moins d’un mois du lancement de la refonte de PlayStation Plus, Sony a dévoilé ce lundi un aperçu des jeux sur demande qui seront inclus avec les paliers Extra et Premium de la nouvelle mouture du service.

Comme prévu, l’offre mélange des titres PS4 et PS5, de même que quelques classiques datant de l’époque de la PS1, PS2 et PSP. Finalement, une sélection de jeux de la PS3 sera également proposée en diffusion sur demande.

Parmi les plus gros noms, on retrouve notamment les versions Director’s Cut de Ghost of Tsushima et Death Stranding, Marvel’s Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Demon’s Souls, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla ou encore Marvel’s Guardians of the Galaxy.

En ce qui concerne les jeux classiques PS1, PS2 et PSP, accessibles aux abonnés Premium, certains trouveront peut-être l’éventail de jeux révélés ce lundi un peu mince, mais certains incontournables, comme Ape Escape, Hot Shots Golf, Syphon Filter ou encore la collection des Jak and Daxter, sont tout de même au rendez-vous.

Par ailleurs, Sony a précisé que quelques-uns de ces jeux bénéficieront d’une version améliorée par rapport à celle d’origine, avec notamment «des taux de rafraîchissement et une résolution optimisés». Certains titres auront aussi droit à une «nouvelle interface utilisateur» qui permettra aux joueurs de sauvegarder une partie n’importe quand et de rembobiner le jeu pour se sortir d’une fâcheuse position.

Fait intéressant, celles et ceux qui ont déjà acheté une copie numérique des titres qui recevront une version améliorée auront droit à celle-ci sans avoir à débourser à nouveau ou s’abonner au palier Premium de PlayStation Plus.

Plus précisément, voici les différents jeux dévoilés ce lundi qui composeront l’offre de lancement de la refonte de PS Plus:

Jeux PS4 et PS5

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Studios tiers

Ashen | Annapurna Interactive, PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells | Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD, PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

SoulCalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Jeux classiques

PlayStation originelle et PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation originelle

Everybody’s Golf | Japan Studio, PlayStation originelle

Kurushi | Japan Studio, PlayStation originelle

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation originelle

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation originelle

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Studios tiers

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

Worms World Party | Team 17, PlayStation originelle

Worms Armageddon | Team17, PlayStation originelle

Jeux remastérisés

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc : Le Clan des Deimos | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3 | Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Studios tiers

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Jeux PS3 en streaming

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

Echochrome | Japan Studio, PS3

Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

Rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Studios tiers

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd, PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd, PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare | Rockstar Games, PS3

Il est à noter que, selon Sony, il s’agit ici d’un «aperçu» du catalogue qui sera offert aux joueurs en juin. En annonçant son service PlayStation Plus renouvelé à la fin mars, l’entreprise japonaise avait ainsi promis que plus de 700 jeux seraient accessibles sur la plateforme en s’abonnant aux paliers supérieurs. On peut donc s’attendre à quelques surprises supplémentaires le mois prochain.

Sony a par ailleurs affirmé lundi que des jeux supplémentaires seront ajoutés mensuellement à l’offre Extra et Premium. Les abonnés Essential continueront aussi d’obtenir des jeux gratuits comme c’est le cas avec la mouture actuelle de PS Plus.

Lancé officiellement le 13 juin en Amérique du Nord, le nouveau PS Plus proposera trois paliers d’abonnement, le premier offrant les mêmes avantages que la version actuelle de PlayStation et les deux autres y ajoutant les jeux sur demande de PlayStation Now, de même qu’une sélection de titres classiques de la première PlayStation, de PS2 et de PSP, pour un coût supplémentaire.

Contrairement à la Xbox Game Pass, les nouveautés de PlayStation Studios ne sortiront toutefois pas dès le «jour un» sur PlayStation Plus, peu importe le palier choisi.

Cela dit, des versions d’essai limitées dans le temps seront accessibles pour certains jeux récents aux abonnés Premium. En ce sens, ces derniers pourront essayer dès le 13 juin la sélection suivante de titres pendant deux heures chacun:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

