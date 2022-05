Le joueur de soccer professionnel Jake Daniels victime d’homophobie après son coming out

Partager







Jake Daniels est devenu hier le premier joueur professionnel de soccer britannique toujours actif à révéler publiquement son homosexualité. Depuis, il reçoit des commentaires à la tonne sur les réseaux sociaux.

«Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain. J’ai fait mon premier match pro, marqué 30 buts avec la réserve, signé mon premier contrat pro», raconte le milieu de terrain de 17 ans, qui évolue avec le club de Blackpool, en 2e division anglaise.

«Mais hors du terrain, j’ai caché celui que je suis réellement. J’ai su toute ma vie que j’étais gai et je sens que je suis maintenant prêt à faire mon coming out et à être moi-même», a-t-il poursuivi dans un communiqué publié sur le site web de son club.

Malgré les commentaires positifs et les encourageants, beaucoup de messages homophobes ont été publiés sur les réseaux sociaux.

Certains internautes ont publié des messages homophobes sur les réseaux sociaux.

Certains internautes accusent même Jake Daniels d'avoir fait son coming out pour être connu.

Encore un tabou, en 2022

En entrevue chez Sky Sports, l'athlète a soutenu qu’être gai, bi ou queer était toujours un tabou dans le monde macho du soccer masculin.

«Je pense que c’est parce que beaucoup de joueurs de soccer veulent être reconnus pour leur virilité. Et les gens voient le fait d’être gai comme une faiblesse, quelque chose qui peut être utilisé sur le terrain pour vous provoquer.»

«De la façon dont je vois les choses, je joue au soccer. Les spectateurs peuvent bien me hurler des insultes, mais c’est eux qui paient pour me voir jouer et je gagne ma vie comme ça. Donc, ils peuvent me crier ce qu’ils veulent, cela ne changera absolument rien», a-t-il affirmé.

Salué par ses pairs

Malgré les commentaires homophobes, la sortie du placard de Jake Daniels a été bien accueillie dans le monde du soccer. Des clubs comme le Chelsea FC, l'AC Milan et la Juventus FC ont salué son geste.

«Le football est un sport pour tous, qui a la diversité a coeur, et c'est un immense pas dans la bonne direction, alors que nous essayons de créer un sport plus inclusif dont nous serons tous fiers», a écrit sur Twitter la Fédération anglaise de soccer.

− Avec les informations de l'AFP