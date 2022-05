Voici 8 photos sexy des nouvelles Insulaires qui vont briser des couples

Partager







Depuis que la m**de a pogné à l’île de l’amour, on ne parle plus que de cellulaire et de conciliabule d’expulsion des pas fins.

Mais on oublie la base. Beaucoup de belles personnes se promènent en maillot de bain dans ce show-là. Et cette semaine, une toute nouvelle cuvée d’Insulaires tenteront de venir briser des couples et mettre le bordel dans la villa.

Voici quelques photos sexy des filles célibataires débarquées lundi à Las Terrenas:

Alexandra

Megan

Angélie

Camille

On a hâte de les voirs à l'oeuvre!

