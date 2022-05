Vos vins français préférés vous coûteront plus cher à la SAQ dès dimanche

Partager







Amateurs de Beaujolais et de Bourgogne, préparez-vous à délier les cordons de la bourse. La Société des alcools du Québec (SAQ) procèdera dès le 22 mai à une hausse de prix qui affectera principalement des vins français.

Une augmentation de 3,7% en moyenne, soit 0,78$, est prévue sur les 2550 produits les plus vendus sur les tablettes dès dimanche. Ces hausses s’expliquent par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et de hausses des coûts associés au transport maritime, au moment où «l’inflation connait des sommets partout sur la planète», a indiqué la SAQ.

Les régions viticoles principalement touchées par les hausses:

• Beaujolais : 6,4 %

• Bourgogne : 7,7 %

• Loire : 5,5 %

«Nos équipes ont négocié rigoureusement auprès de nos fournisseurs afin de maintenir le nécessaire équilibre entre offrir un prix juste et compétitif à nos clients et répondre aux demandes légitimes de nos fournisseurs qui doivent relever des défis importants», a déclaré Catherine Dagenais, présidente et cheffe de la direction de la SAQ, dans un communiqué.

Parmi les 2550 produits touchés par une hausse de prix, environ 80 produits subiront une augmentation le 17 juillet 2022, puisqu’ils sont présentement en promotion.

Chaque année, la SAQ ajuste ses tarifs en novembre et en mai. Exceptionnellement, en 2021, la SAQ avait dû procéder à trois augmentations des prix en raison des pressions sur les coûts de transport.

Le climat y est pour quelque chose

Aux défis de transport s’ajoutent les conditions climatiques défavorables pour expliquer la hausse de prix qui devra être absorbée par les consommateurs.

Depuis quelques années, certaines régions viticoles, dont le Beaujolais et la Bourgogne, sont particulièrement affectées par le réchauffement climatique. Devant cette menace, les viticulteurs n’ont d’autre choix que de revoir les techniques de production pour trouver des alternatives, entraînant inévitablement des hausses de coûts substantielles. Pour eux, il y a carrément urgence d’agir.

«La capacité de production de nos vignobles en fonction du gel, de la grêle, de la sécheresse et des maladies de la vigne, c'est plus que jamais notre premier sujet», a confié le président de la Fédération des négociants éleveurs de Grande Bourgogne, Albéric Bichot, au média français Les Échos.

Pour trouver des solutions durables, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) a fait passer son budget de recherche de solutions de 1,4 à 2,2 millions d’euros en 2022.

− Avec Jean-Michel Genois Gagnon