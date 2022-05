Comiccon de Montréal: Charles Martinet et Alice Krige s’ajoutent aux invités

Partager







Le Comiccon de Montréal a annoncé mercredi matin deux nouveaux invités pour sa 12e édition. Charles Martinet et Alice Krige feront partie de la fête geek, qui se déroulera du 8 au 10 juillet au Palais des congrès.

• À lire aussi: Comiccon de Montréal: Wilson Cruz et Katherine McNamara s’ajoutent aux invités

• À lire aussi: Comiccon de Montréal: Malcolm McDowell, Dave Foley et James Marsters parmi les invités

Charles Martinet est principalement connu pour sa voix: c’est lui, Mario! Il collabore avec Nintendo depuis 1990, mais c’est dans l’excellent jeu Super Mario 64 de 1996 que la plupart des gamers l’on entendu pour la première fois. Il prête aussi sa voix à Luigi, Wario, Waluigi, Bébé Mario et plusieurs autres personnages emblématiques de la franchise de Nintendo.

Martinet a également une carrière au cinéma. Il a interprété le rôle du père de Michael Douglas dans Jouer avec la mort (1997) et Arnie le dinosaure dans Moi, papa?! (1995) avec Tom Arnold et Hugh Grant.

Alice Krige est reconnue pour son rôle de la reine Borg dans le film Star Trek: First Contact de 1996, ainsi que dans le dernier épisode de la série Star Trek: Voyager et un récent épisode de Star Trek: Lower Decks.

L’actrice sud-africaine a également décroché des rôles dans Ghost Story (1981), Sleepwalkers (1992), Silent Hill (2006), Thor: The Dark World (2013) et plus récemment le film The Texas Chainsaw Massacre (2022) de Netflix.

Martinet et Krige s’ajoutent à une longue liste d’invités pour cette 12e édition du Comiccon de Montréal. Les amateurs de culture geek pourront rencontrer Malcom McDowell, James Marsters, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Dave Foley et plusieurs autres vedettes lors de l'événement.

Les billets sont déjà en vente sur le site Web du Comiccon de Montréal. L’entrée sera par ailleurs gratuite tout le weekend pour les enfants de 5 ans et moins, de même que vendredi pour les enfants de 6 à 12 ans.

À VOIR AUSSI

s