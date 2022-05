Invasion en Ukraine: ce site Web vous permet de troller des fonctionnaires russes

Partager







Près de 85 jours après le début de l’invasion en Ukraine, les initiatives continuent de se multiplier pour essayer de faire dérailler, ou du moins déranger, la machine de guerre russe. Et quoi de mieux que des appels indésirables pour mettre du sable dans l’engrenage?

C’est l’idée qu’a eue un groupe d’hacktivistes du nom d’Obfuscated Dreams of Scheherazade en créant le site Web WasteRussianTime.today, mis en ligne mercredi matin. Le principe derrière la plateforme est simple, mais pourrait rapidement devenir un cauchemar pour les fonctionnaires, forces de l’ordre et autres décideurs russes.

En entrevue avec Wired, l’un de ses créateurs, surnommé Shera, a expliqué que le groupe avait mis la main sur une banque de numéros de téléphone de fonctionnaires russes, qui avaient précédemment fuité sur le Web, puis programmé un système qui permettait de connecter deux d’entre eux de façon aléatoire.

En visitant le site Waste Russian Time et en cliquant sur un simple bouton, les internautes du monde entier peuvent donc troller deux employés du gouvernement russe à la fois, qui s’appelleront l’un et l’autre sans le vouloir. Il sera alors possible d’écouter l’appel entre les deux fonctionnaires confus, mais pas d’y participer, pour des raisons de sécurité.

Parmi les numéros visés, on retrouverait des membres des relations de presse du président Vladimir Poutine, de la police militaire, des employés et politiciens du parlement russe ou encore des agents des services secrets.

Mercredi en début d’après-midi, le site indiquait que 5163 appels avaient été effectués depuis sa mise en ligne. En tentant d’essayer la plateforme, Pèse sur start a toutefois constaté que le service était déconnecté jusqu’au lendemain matin (2h, heure du Québec), les bureaux gouvernementaux russes étant fermés pour la soirée.

D’autre médias, comme Gizmodo ou Wired, ont néanmoins réussi à tester le tout, avec certes plus ou moins de succès, tombant parfois sur des numéros qui n’étaient pas en fonction ou sur des appels où une seule personne répondait. S’adressant à Wired, l’un des créateurs a souligné que l’équipe derrière le site plancherait à améliorer l’efficacité de la plateforme au cours des prochains jours.

Participer à l’effort de guerre avec des appels indésirables

Au-delà d’un côté troll et blagueur assumé, les hacktivistes derrière Waste Russian Time soutiennent que l’initiative se veut une façon de «déranger et perturber» les différents rouages du gouvernement russe en réaction à l’invasion de l’Ukraine.

«Nous souhaitons de la confusion, qu’ils soient dérangés et que ça puisse même être des appels intéressants à écouter pour les gens qui parlent russe», a déclaré Shera.

Le discours est similaire sur le site Web, alors qu’on y parle «d’appels contre la guerre».

«C’est une intervention civile: si vous êtes pris au téléphone, vous ne pouvez pas lancer de bombes, vous ne pouvez pas coordonner des soldats, vous ne pouvez pas faire de plans d’invasion. Cela amène un peu de chaos au bellicisme du gouvernement russe. Nous ne voulons pas de la guerre, jamais. Nous voulons une intervention pacifique», peut-on lire sur la page.

Vu la nature, disons, assez agaçante du site pour la Russie et ses fonctionnaires, le groupe derrière Waste Russian Time ne s’attend pas à ce que celui-ci reste en ligne éternellement, même si certaines mesures ont été mises en place pour le protéger des cyberattaques.

«Nous pensons que l’ensemble du système ne sera pas en ligne éternellement, il sera probablement bloqué», a fait valoir l’un des hacktivistes.

Au moment d’écrire ces lignes, la plateforme était justement inaccessible. Reste maintenant à voir si le service sera rétabli rapidement.