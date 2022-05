Miley Cyrus «traumatisée» par l'atterrissage d'urgence de son avion

Partager







Miley Cyrus est encore «un peu traumatisée» par l'atterrissage d'urgence qu'elle a subi en début d'année.

En mars, la chanteuse de Wrecking Ball s'envolait pour le Paraguay afin de se produire au festival de musique Asunciónico lorsque l'avion dans lequel elle voyageait a été pris dans une tempête.

Elle a assuré aux fans qu'elle allait bien à l'époque, mais lors d'une apparition dans le Late Night with Seth Meyers, lundi, elle a reconnu qu'elle était toujours hantée par l'expérience.

«C'était vraiment effrayant, j'étais sur les genoux de ma mère parce que j'étais à peu près sûre que les ceintures de sécurité ne servaient plus à rien à ce stade... Je pleurais parce que j'avais peur, a-t-elle raconté. C'était très étrange parce que le temps était inattendu. Nous avons dû faire cet atterrissage d'urgence et nous étions au milieu de l'Amérique du Sud et j'étais en fait en route pour un concert qui, à ce moment-là, avait été inondé et annulé. Il se passait beaucoup de choses!»

Elle a ensuite expliqué que ses camarades de groupe voulaient continuer et se rendre au Paraguay malgré les mauvaises conditions.

«(J'ai dit): "OK, non, nous sommes au milieu de la forêt dans un avion en panne. Il y a des inondations là où nous sommes censés aller, la scène coule"», a soupiré la popstar.

Miley Cyrus et son équipe ont finalement atterri en toute sécurité et sont restés au Brésil pendant quelques jours.

«Nous étions tous un peu traumatisés», a-t-elle avoué.

