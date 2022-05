Près de 2 millions de cas de COVID-19 en Corée du Nord: ça va mal au pays de Kim Jung-un

Partager







Rapportant la semaine dernière son tout premier cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, la Corée du Nord en dénombre 1,7 million, à peine sept jours plus tard.

• À lire aussi: La Corée du Nord se confine après un premier cas de COVID-19: ce qu'on sait

• À lire aussi: Pourquoi y a-t-il déjà plus de morts de la COVID-19 en 2022 que toute l’année dernière?

• À lire aussi: Doit-on aller chercher sa 4e dose tout de suite ou attendre?

Ce mardi, 232 880 nouveaux cas de «fièvre» ont été confirmés, portant le bilan total à 1,72 million cas et 62 décès, selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Kim Jong-un a affirmé que la négligence et la paresse des fonctionnaires ont aggravé l’épidémie dans le pays.

Lors d’une réunion du Parti des travailleurs de Corée mardi, le leader nord-coréen a déclaré qu’il y avait «un manque de maturité dans la capacité de l’État à faire face à la crise» et a critiqué «l’attitude non positive, la mollesse et l’inactivité des hauts responsables de l’État», rapporte KCNA.

AFP

Confinement national

Pour contrer la propagation du SRAS-CoV-2 en Corée du Nord, Kim a imposé un confinement national à sa population, qui n’est pas vaccinée.

AFP

Il a aussi déployé l’armée pour qu’elle aide à lutter contre le coronavirus.

AFP

L’armée «a déployé en urgence ses puissantes forces dans toutes les pharmacies de la ville de Pyongyang et a commencé à fournir des médicaments dans le cadre d’un service proposé 24h/24», a déclaré mardi l’agence médiatique nord-coréenne.

AFP

Un système de santé déficient

La progression du virus en Corée du Nord fait craindre le pire.

Selon divers experts, les hôpitaux du pays sont sous-équipés, notamment en termes d’unités de soins intensifs. L’an dernier, le système de santé nord-coréen a d’ailleurs été classé 193e sur 195 pays par une étude de l’université américaine Johns Hopkins.

AFP

Le pays parmi les plus isolées au monde ne disposerait d’aucun traitement contre la COVID-19, comme le paxlovid, et n’a pas les infrastructures nécessaires pour tester massivement sa population.

AFP

«La plupart des Nord-Coréens souffrent d’une malnutrition chronique et ne sont pas vaccinés, il n’y a pratiquement plus de médicaments dans le pays et l’infrastructure sanitaire est incapable de faire face à cette pandémie», a déclaré Lina Yoon, chercheuse spécialisée sur la Corée au sein de Human Rights Watch.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui craint les ravages que peut provoquer Omicron, a offert son aide à la Corée du Nord, tant sur le plan de la vaccination que sur l’apport d’équipements médicaux. L’offre n’a toujours pas été acceptée par Pyongyang.