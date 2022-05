Voici où les loyers ont le plus augmenté en 10 ans

Partager







Depuis 10 ans, le prix de l’immobilier résidentiel a augmenté deux fois plus vite que le revenu des ménages, révèle le nouveau portrait de l’habitation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Un constat préoccupant qui soulève la question: quel est l’impact de ce boom immobilier sur le prix des loyers? Pour y répondre, voici une carte affichant l’augmentation des loyers pour chaque secteur de l’île de Montréal depuis 2010, et même du Québec.

Pour ce faire, le 24 heures a calculé l’augmentation des loyers moyens à partir des données compilées par la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL). Pour la démonstration, deux données sont utilisées pour chaque secteur de l’île de Montréal: la hausse de loyer moyenne pour tout type de logement et celle pour un logement de grandeur 4 1⁄2. Pas moins de 200 000 ménages à faibles revenus peinent à trouver un logement abordable, alors que les prix de l'immobilier augmentent deux fois plus rapidement que les salaires, selon les deux rapports.

Montréal connait des hausses de loyers parmi les plus importantes en Amérique du Nord, écrit-on dans le rapport.

Des hausses de plus de 50%

Avec des augmentations moyennes respectives de 52%, 47% et 45%, les locataires de Verdun, Pointe-Claire et Montréal-Nord sont ceux dont le loyer a connu la plus importante croissance en 10 ans.

À l’inverse, c’est à Westmount (-5%), Outremont (6%) et Île Bizard/Sainte-Geneviève (9%) où on constate les plus faibles augmentations.

Et à l’échelle du Québec ?

Nous avons procédé au même exercice avec une trentaine de villes du Québec pour connaître la hausse moyenne de loyer sur une période de 10 ans.

On note ainsi que les locataires de Blainville (+64%), Vaudreuil-Dorion (+58%) et Terrebonne (+56%) ont subi les plus fortes augmentations de loyer. Étonnamment, Montréal ne figure pas dans le top 3.

À l’inverse, Baie-Comeau (14%), Rimouski (20%), Gaspé (22%) présentent les plus faibles hausses.

Photomontage: Julie Verville

En plus des cartes, voici les autres données pour tous les secteurs de Montréal et de 21 villes du Québec.

Pointe-aux-Trembles

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 613$

Octobre 2021: 805$ (+31%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 609$

Octobre 2021: 804$ (+32%)

Rivière-des-Prairies

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 599$

Octobre 2021: 792$ (+32%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 600$

Octobre 2021: 790$ (+32%)

Saint-Léonard :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 654$

Octobre 2021: 802$ (+23%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 647$

Octobre 2021: 783$ (+21%)

Anjou :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 665$

Octobre 2021: 787$ (+18%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 685$

Octobre 2021: 798$ (+17%)

Hochelaga-Maisonneuve :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 594$

Octobre 2021: 803$ (+35%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 634$

Octobre 2021: 824$ (+30%)

Rosemont-La-Petite-Patrie :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 605$

Octobre 2021: 799$ (+32%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 652$

Octobre 2021: 848$ (+30%)

Parc-Extension

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 564$

Octobre 2021: 744$ (+32%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 632$

Octobre 2021: 763$ (+21%)

Saint-Michel :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 543$

Octobre 2021 : 702$ (+29%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 553$

Octobre 2021: 736$ (+33%)

Île-des-Sœurs :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 906$

Octobre 2021: 1 129$ (+25%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 1 031$

Octobre 2021: 1 281$ (+24%)

Ville-Marie :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 1 039$

Octobre 2021: 1 359$ (+31%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 1 400$

Octobre 2021: 1 808$ (+29%)

Sud-Ouest :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 630$

Octobre 2021: 823$ (+31%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 682$

Octobre 2021: 810$ (+19%)

Westmount :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 1 459$

Octobre 2021 : 1490$ (+2%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 1 573$

Octobre 2021 : 1489$ (-5%)

Côte-Saint-Luc/Montréal-Ouest:

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 910$

Octobre 2021 : 1 121$ (+23%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 1 004$

Octobre 2021: 1 230$ (+23%)

Ville Mont-Royal :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 895$

Octobre 2021: 1 075$ (+20%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 949$

Octobre 2021: 1 172$ (+24%)

Outremont :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 1 097$

Octobre 2021: 1 162$ (+6%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 1 098$

Octobre 2021: 1 226$ (+12%)

Saint-Laurent :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 736$

Octobre 2021: 923$ (+25%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 791$

Octobre 2021 : 985$ (+25%)

Dorval :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 711$

Octobre 2021: 856$ (+20%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 778$

Octobre 2021: 938$ (+21%)

Lachine :

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 601$

Octobre 2021: 761$ (+27%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 613$

Octobre 2021: 790$ (+29%)

Dollard-des-Ormeaux

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 755$

Octobre 2021: 983$ (+30%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 790$

Octobre 2021: 1 014$ (+28%)

Île Bizard/Sainte-Geneviève

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 699$

Octobre 2021: 764$ (+9%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 725$

Octobre 2021: 808$ (+12%)

Senneville/Roxboro-Pierrefonds

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 717$

Octobre 2021: 886$ (+24%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 745$

Octobre 2021: 919$ (+23%)

Beaconsfield-Kirkland

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 930$

Octobre 2021: 1 055$ (+13%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 952$

Octobre 2021: 1 089$ (+14%)

Sainte-Anne-de-Bellevue/Baie-d'Urfé

Loyer moyen du quartier :

Octobre 2010: 664$

Octobre 2021 : 909$ (+37%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 704$

Octobre 2021: 979$ (+39%)

Ville de Montréal* :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 673$

Octobre 2021: 899$ (+34%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 699$

Octobre 2021: 917$ (+31%)

À noter que les quartiers de Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges ne figurent pas sur la carte de Montréal en raison de données manquantes de la SCHL.

********************************************************************

2ième carte sur les 30 villes du Québec:

Sur 10 ans

Augmentation des loyers dans 31 villes du Québec :

Montréal :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 673$

Octobre 2021: 899$ (+34%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 699$

Octobre 2021: 917$ (+31%)

Repentigny :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 641$

Octobre 2021: 823$ (+28%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 647$

Octobre 2021: 830$ (+28%)

Brossard :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 687$

Octobre 2021: 911$ (+33%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 717$

Octobre 2021: 868$ (+21%)

Saint-Jean-sur-Richelieu

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 576$

Octobre 2021: 793$ (+38%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 585$

Octobre 2021: 799$ (+37%)

Sherbrooke :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 550$

Octobre 2021: 732$ (+33%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 566$

Octobre 2021: 731$ (+29%)

Saint-Jérôme :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 576$

Octobre 2021: 792$ (+38%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 580$

Octobre 2021: 785$ (+35%)

Trois-Rivières :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 514$

Octobre 2021: 642$ (+25%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 533$

Octobre 2021: 659$ (+24%)

Drummondville :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 529$

Octobre 2021: 694$ (+31%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 539$

Octobre 2021: 682$ (+27%)

Québec :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 684$

Octobre 2021: 914$ (+34%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 702$

Octobre 2021: 952$ (+36%)

Rimouski :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 559$

Octobre 2021: 669$ (+20%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 611$

Octobre 2021: 694$ (+14%)

Gaspé :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 496$

Octobre 2021: 605$ (+22%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 516$

Octobre 2021: 656$ (+27%)

Sept-Îles :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 552$

Octobre 2021: 711$ (+29%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 571$

Octobre 2021: 736$ (+29%)

Baie-Comeau:

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 534$

Octobre 2021: 608$ (+14%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 567$

Octobre 2021: 637$ (+12%)

Saguenay :

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 515$

Octobre 2021: 682$ (+32%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 536$

Octobre 2021: 706$ (+32%)

Salaberry-de-Valleyfield

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 517$

Octobre 2021: 717$ (+39%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 550$

Octobre 2021: 777$ (+41%)

Granby

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 552$

Octobre 2021: 724$ (+31%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 580$

Octobre 2021: 731$ (+26%)

Mirabel

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 784$

Octobre 2021: 1 010$ (+29%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 765$

Octobre 2021: 1 011$ (+32%)

Shawinigan

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 431$

Octobre 2021: 531$ (+23%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 436$

Octobre 2021: 548$ (+26%)

Victoriaville

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 477$

Octobre 2021: 629$ (+32%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 493$

Octobre 2021: 670$ (+36%)

Sorel-Tracy

Loyer moyen de la ville :

Octobre 2010: 483$

Octobre 2021: 652$ (+35%)

Loyer moyen 4 1⁄2 :

Octobre 2010: 496$

Octobre 2021: 664$ (+34%)