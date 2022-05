24 films incontournables à voir cet été

Partager







Fermeture de salles, tournages interrompus, retards de production: ce serait un euphémisme de dire que la pandémie de COVID-19 a malmené l’industrie du cinéma. Le septième art se prépare toutefois à revivre en grand cet été, avec un calendrier chargé de sorties intéressantes.

Action, horreur, science-fiction, suspense et aventures pour la famille, il y en aura pour tous les goûts au cours des prochaines semaines dans les salles obscures du Québec. Et pas seulement si vous aimez les superproductions estivales, puisque les plus petits films indépendants seront également au rendez-vous.

Alors, quelles dates faut-il encercler sur son calendrier cinématographique? Préparez le popcorn et le beurre, parce qu’on vous partage ci-dessous nos 24 incontournables à voir cet été au cinéma (et, dans certains cas, à la télévision).

20 mai

Men

Film d’horreur d’Alex Garland avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu et Gayle Rankin

Dernier film du réalisateur Alex Garland, qui nous a offert par le passé les troublants Ex Machina et Annihilation, Men suit une jeune femme qui prend des vacances dans la campagne anglaise suivant le décès de son ex-mari. Mais bon, évidemment, le séjour prend une tournure étrange lorsqu’elle sent que quelqu’un... ou quelque chose l’observe sans cesse.

Chip 'n Dale: Rescue Rangers

Comédie familiale d’Akiva Schaffer avec Andy Samberg, John Mulaney, Will Arnett, Eric Bana, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, J.K. Simmons et Kiki Layne

Les toujours rigolos Tic et Tac effectuent leur grand retour dans un film spécialement conçu pour la plateforme de streaming Disney+. Celui-ci imagine les deux rongeurs une trentaine d’années après la fin de la série qui les a fait connaître. Preuve du temps qui a passé: Tic est devenu vendeur d’assurance (!) et Tac fait maintenant le tour des conventions de fans, à la recherche de sa célébrité disparue. Avec un membre de Lonely Island derrière la caméra et une brochette d’acteurs assez incroyable merci, disons que ça promet.

27 mai

The Bob’s Burgers Movie

Film d’animation de Loren Bouchard et Bernard Derriman avec H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy et John Roberts

Repoussée pendant près de deux ans en raison de la pandémie, l’adaptation cinématographique de la populaire série Bob’s Burgers arrivera enfin en salle à la fin mai. Pour l’occasion, toute la distribution originale sera de retour pour tenter de sauver le restaurant familial de la ruine. Une aventure qui risque fort bien de séduire les fans de la série télé.

Top Gun: Maverick

Film d’action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Val Kilmer et Ed Harris

Pete «Maverick» Mitchell est de retour, 36 ans après avoir fait le fou dans le ciel du premier Top Gun. Chose certaine, le bon Tom Cruise n’a certainement pas fait les choses à moitié avec cette ambitieuse suite, qui repoussera les limites du tournage aérien, après avoir entraîné les jeunes acteurs du film dans une préparation physique des plus intenses. Comme quoi, entre les bonnes mains, il n’est jamais trop tard pour raviver une franchise classique.

3 juin

Crimes of the Future

Film d’horreur et de science-fiction de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart

Parlant de retour, le légendaire réalisateur canadien David Cronenberg revient à ses racines avec Crimes of the Future, un film mêlant horreur et science-fiction et qui, de son propre aveu, sera probablement trop intense pour certaines personnes. On y explorera les modifications corporelles drastiques, dans un futur où la chirurgie est une forme d’art. Du grand Cronenberg...

Watcher

Suspense de Chloe Okuno avec Maika Monroe, Karl Glusman et Burn Gorman

Quelques années après avoir tenu le premier rôle dans le terrifiant It Follows, Maika Monroe mène cette fois-ci la distribution de Watcher, un suspense d’horreur qui met en scène une Américaine qui déménage en Roumanie avec son partenaire. Celle-ci se retrouve toutefois isolée seule chez elle en raison de la barrière de la langue et d’un tueur en cavale. C’est alors, par pur hasard, qu’elle se sent étrangement observée...

8 juin

Hustle

Drame sportif de Jeremiah Zagar avec Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster, Juancho Hernangómez et Robert Duvall

Pas encore un film d’Adam Sandler sur Netflix? Attendez, cette fois-ci, c’est un drame! Et, pour une raison obscure, Sandler est souvent assez doué pour les rôles dramatiques. Reign Over Me, Punch-Drunk Love et Uncut Gems, entre autres, en sont une assez bonne preuve et, si on est chanceux, Hustle ne dérogera pas à la règle. Un long-métrage visiblement assez classique – un recruteur déchu tentant de trouver la prochaine grande vedette du basketball – mais qui pourrait néanmoins surprendre.

10 juin

Jurassic World Dominion

Film d’aventure et de science-fiction de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neil

Jurassic World Dominion sera fort probablement l’un des films les plus courus de l’été. Certainement parce qu’il viendra clore la dernière trilogie jurassique, mais aussi et surtout parce qu’il réunira à nouveau les personnages iconiques joués par Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neil. Des retrouvailles que certains attendent depuis des dizaines d’années!

17 juin

Lightyear

Film d’animation d’Angus MacLane avec Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin et Taika Waititi

Oser toucher à un personnage légendaire de Pixar pour en raconter les origines, c’est oui... ou c’est non? Sans grande surprise, Lightyear, qui présentera l’histoire d’un jeune Buzz Lightyear ayant inspiré la figurine de Toy Story, ne fera peut-être pas l’unanimité. Mais pour plusieurs, ce sera l’occasion de replonger (une fois de plus) dans la franchise qui a tout démarré pour Pixar avec, en prime, du sang neuf (Chris Evans) dans le rôle de Buzz. Chose certaine, ça pique la curiosité.

Cha Cha Real Smooth

Comédie dramatique de Cooper Raiff avec Dakota Johnson, Cooper Raiff, Vanessa Burghardt, Brad Garrett et Leslie Mann

Est-ce que Cha Cha Real Smooth, qui raconte l’amitié naissante entre un jeune organisateur de bar-mitsvah, une mère et sa fille, sera le film indépendant de 2022 ? À en croire le prix du public reçu à Sundance et la vitesse à laquelle Apple TV+ a acheté les droits du long-métrage, ça se pourrait bien.

Spiderhead

Suspense de science-fiction de Joseph Kosinski avec Chris Hemsworth, Miles Teller et Jurnee Smollett

Dans un futur proche, des détenus peuvent faire le choix de réduire leur peine de prison en acceptant de se soumettre à d’étranges expériences médicales, qui altèrent leurs émotions. Si la prémisse ne vous branche pas, peut-être que la présence de Joseph Kosinski derrière la caméra, à qui l’on doit Top Gun: Maverick, Oblivion et Tron: Legacy, vous convaincra de vous prêter au visionnement de ce long-métrage diffusé sur Netflix.

24 juin

Elvis

Drame biographique de Baz Luhrmann avec Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Luke Bracey, David Wenham et Kodi Smit-McPhee

Tourner un film biographique sur Elvis Presley, n’est-ce pas là un défi trop ambitieux qui risque de virer au désastre? Ça pourrait être le cas pour plusieurs cinéastes, mais avec Baz Luhrmann — le réalisateur de Moulin Rouge et Romeo + Juliette – derrière la caméra, l’histoire de l’irremplaçable icône américaine est entre bonnes mains. Ajoutez à ça le glorieux Tom Hanks dans le rôle du colonel Tom Parker et vous obtenez l’un des films les plus attendus de l’année.

Marcel the Shell with Shoes On

Comédie d’animation de Dean Fleischer-Camp avec Jenny Slate, Rosa Salazar et Thomas Mann

Adorable documenteur mettant en vedette un petit mollusque doublé par l’excellente Jenny Slate, Marcel the Shell with Shoes On est l’adaptation d’un court-métrage du même nom produit il y a déjà une dizaine d’années. Déjà salué par la critique, le film fait la part belle au stop-motion et risque d’en séduire plus d’un avec sa douce, et assurément unique, histoire.

The Black Phone

Film d’horreur de Scott Derrickson avec Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw et Mason Thames

De toute évidence, Ethan Hawke aime ça, jouer les vilains. Après Arthur Harrow dans Moon Knight, l’acteur américain tient ici le rôle d’un tueur en série, surnommé The Grabber. Enfermée dans le sous-sol du terrible personnage, sa plus récente proie trouve toutefois un mystérieux téléphone qui lui permet de communiquer avec les victimes précédentes du meurtrier. De quoi l’aider à peut-être s’échapper... et certainement nous tenir sur le bout de notre siège.

1er juillet

The Princess

Photo courtoisie Hulu

Film d’action de Le-Van Kiet avec Joey King, Dominic Cooper et Olga Kurylenko

Une princesse, enfermée dans une tour parce qu’elle a refusé de marier le sociopathe à qui on l’avait promise, décide de se venger et de sauver son royaume des mains de son ancien prétendant. En voilà une histoire de princesse à la John Wick qu’on rêvait de voir!

8 juillet

Thor: Love and Thunder

Film d’action de Taika Waititi avec Chris Hemswirth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Jeff Goldblum et Chris Pratt

Le dieu du tonnerre est de retour, plus en forme que jamais, dans Thor: Love and Thunder, avec Taika Waititi qui revient aussi derrière la caméra pour ce quatrième volet de la franchise. Comme une récente bande-annonce l’a révélé, on y retrouvera notamment les Gardiens de la galaxie, en plus de voir la Jane Foster de Natalie Portman manier Mjolnir, le marteau de Thor. Du gros divertissement à prévoir!

15 juillet

The Gray Man

Photo courtoisie Paul Abell / Netflix

Suspense d’action d’Anthony et Joe Russo avec Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page et Billy Bob Thornton

Un mercenaire de la CIA découvre les sombres secrets de l’agence de renseignement américaine et devient subséquemment la cible d’une ribambelle d’assassins, ça vous semble familier? Ce n’est effectivement pas la prémisse la plus originale de l’année, mais avec les frères Russo, responsables des deux derniers Captain America et Avengers, derrière la caméra et un duel entre Ryan Gosling et Chris Evans devant l’objectif, inutile de dire que ça devient d’un coup très intéressant!

22 juillet

Nope

Film d’horreur de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun

Jordan Peele, qu’on croyait être un maître de l’humour, mais qui en est finalement aussi un de l’horreur, revient avec un troisième long-métrage terrifiant. Mettant en vedette Daniel Kaluuya, qui en avait épaté plus d’un dans Get Out, Nope doit raconter le récit des résidents d’un petit village en Californie, où se déroule un étrange phénomène paranormal. Et on n’en sait pas plus pour le moment! En tout cas, pour l’aura de mystère, c’est réussi.

29 juillet

DC League of Super Pets

Film d’animation de Jared Stern et Sam Levine avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Vanessa Bayer, Nathasha Lyonne, Diego Luna, Kate McKinnon, John Krasinski, Keanu Reeves, Marc Maron, Ben Schwartz, Jameela Jamil et Thomas Middleditch

Pour une raison obscure, avez-vous déjà souhaité voir Keanu Reeves incarner Batman et John Krasinski revêtir le costume de Superman? DC League of Super Pets vous permettra de réaliser ce rêve un peu fou. Sous forme animée, certes, mais quand même! On y suivra une bande de super-animaux en mission pour sauver la Justice League des griffes de Lex Luthor. Et avec la fantastique distribution rassemblée pour l’occasion, ça risque d’être toute une aventure.

Vengeance

Photo Wenn B.J. Novak

Film d’horreur de B.J. Novak avec B.J. Novak, Issa Rae, Ashton Kutcher et Boyd Holbrook

Plusieurs lecteurs reconnaîtront B.J. Novak comme le toujours très particulier Ryan Howard dans The Office, mais sachez qu’il a également contribué de près à la mythique série en tant que scénariste et (quelques fois) réalisateur. Plusieurs années plus tard, il nous livre donc ici son premier long-métrage, qui sera... un film d’horreur! Celui-ci racontera l’histoire d’un animateur de radio de New York qui voyagera vers le sud des États-Unis pour enquêter sur le meurtre de sa petite amie. Disons que ça risque d’être un peu plus loin de la comédie que ce à quoi Novak nous a habitués par le passé...!

5 août

Bullet Train

Film d’action de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada et Michael Shannon

Un assassin souhaite abandonner le métier de tueur, mais se retrouve à effectuer une mission de plus à bord d’un train haute vitesse, dans lequel il doit récupérer une mallette. Il découvre toutefois que quatre autres assassins se trouvent aussi sur ledit train et que leurs missions sont interconnectées. Peut-être pas le synopsis le plus novateur des dernières années, mais avec Brad Pitt en tête d’affiche et une direction photo qui semble vouloir en mettre plein la vue, ça devient tout d’un coup très prometteur.

Secret Headquarters

Photo AFP Owen Wilson

Film familial d’aventure de Henry Joost et Aruel Schulman avec Owen Wilson, Michael Peña et Jesse Williams

On a tous déjà rêvé d’apprendre que nous étions invités à Poudlard... ou qu’un de nos parents était en fait un superhéros. Dans Secret Headquarters, c’est la deuxième option qui se produit, alors qu’un jeune découvre que son père, joué par Owen Wilson, cache dans le sous-sol de la maison familiale un repère secret de justicier. Une prémisse qui risque de faire jaser bien des familles au cinéma!

26 août

Samaritan

Photo AFP Sylvester Stallone

Film de superhéros de Julius Avery avec Sylvester Stallone, Javon Walton, Martin Starr et Dascha Polanco

Un film de superhéros adapté d’une BD qui n’est pas de Marvel ou de DC Comics? Oui, c’est possible, avec Sylvester Stallone en prime dans le rôle d’un justicier vieillissant, disparu depuis plusieurs années après une grande bataille. Un film qui a tous les ingrédients pour surprendre.

31 août

Three Thousand Years of Longing

Film fantastique de George Miller avec Idris Elba et Tilda Swinton

Que feriez-vous si vous frottiez une vieille bouteille et qu’Idris Elba en sortait pour vous offrir trois vœux? Effectivement, on est d’accord... ça mérite un film!

