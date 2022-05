Bella Hadid dévoile son produit pour les sourcils favoris dans un TikTok

Partager







La mannequin Bella Hadid est reconnue pour son maquillage minimaliste qui rehausse sa beauté naturelle. Son look clean girl est imité par de nombreuses personnes, et c’est donc avec beaucoup d’attention que l’on surveille ce qu’elle cache dans sa trousse beauté.

Tout récemment, elle a dévoilé son produit préféré pour coiffer ses sourcils: un gel transparent qui lamine le sourcil en le collant à l’épiderme. Bella a présenté son produit fétiche dans le cadre d’une vidéo TikTok rapide où elle montre sa routine beauté.

Le gel en question provient de la marque Refy, en vente chez Sephora. Ce produit comprend un gel épais qui vient fixer les sourcils de façon durable d’un côté, et un peigne pratique pour laminer nos arches de l’autre.

«OMG! 100000/10! Ce produit a changé à jamais ma façon de coiffer mes sourcils, et je ne pourrais pas en être plus heureuse! Je reçois des compliments constants toute la journée à ce sujet, et on me demande si j’ai eu du microblading», indique la femme de 25 ans.

Offert chez Sephora à 31$, ce gel-cire hybride, façonne et fixe les poils en place pour créer le sourcil parfait, qui dure longtemps. On adore!

