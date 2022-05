Borderlands 3 est gratuit sur PC et Mac

Partager







Les Méga soldes Epic Games sont de retour et, comme le veut la tradition, apportent avec eux chaque semaine un jeu gratuit à ramasser sur la boutique en ligne de l’éditeur.

Ce jeudi, on a affaire à un premier gros canon: le frénétique jeu de tir Borderlands 3, qui est offert sans frais dès maintenant sur l’Epic Games Store en version PC et Mac, et ce, jusqu’au 26 mai à 11h.

Pour obtenir gratuitement le troisième volet de la saga de Gearbox Software, développé en partie à Québec, il suffit, si ce n’est pas déjà fait, de se créer un compte sur l’Epic Games Store, puis d’ajouter Borderlands 3 à sa collection. Le jeu sera alors à vous pour toujours et il sera possible de le télécharger sans frais n’importe quand.

Notons qu’il s’agit de la version de base du titre et que celle-ci n’inclut pas les nombreux DLC et autre contenu supplémentaire ajoutés depuis la sortie de l’opus en septembre 2019.

Plus largement, les Méga soldes Epic Games se dérouleront jusqu’à la mi-juin et proposeront des rabais pouvant atteindre 75 % sur plus de 1600 jeux et ensembles de contenu supplémentaire. Soulignons que trois autres jeux gratuits, à raison d’un par semaine, seront offerts aux membres du Epic Games Store pendant la durée de l’événement.

