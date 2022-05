Des cas suspects de variole du singe à Montréal: ce qu'il faut savoir sur cette mystérieuse maladie

Partager







La Santé publique de Montréal enquête sur 17 cas suspects de la variole du singe, a-t-elle indiqué lors d’un point de presse jeudi. Voici ce qu’il faut savoir de la mystérieuse maladie.

• À lire aussi: Une petite culotte (à la vanille) qui vous protège contre les ITSS durant le sexe oral

Ce qu'on sait sur la maladie

Cette maladie peu fréquente se manifeste généralement par de la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées sur les mains et le visage, comme une varicelle. On peut retrouver ces éruptions cutanées partout sur le corps ou ciblées sur certaines parties.

«Il y a deux souches principales: l’une d’Afrique de l’Ouest, plus bénigne, et l’autre d’Afrique centrale, dont le taux de mortalité est de 10%. Tout porte à croire que les cas d’infections détectés en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis proviennent de la souche d’Afrique de l’Ouest», affirme Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique.

«Après quelques semaines, on peut avoir des éruptions qui peuvent apparaitre, des vésicules, mais jusqu'à maintenant les cas qui auraient été détectés au Québec se sont manifestés seulement au niveau des organes génitaux», explique à son tour la pharmacienne Diane Lamarre.

La maladie, quoique peu contagieuse, se transmet généralement par la salive, les sécrétions, le contact avec le liquide provenant des pustules et parfois même par gouttelettes dans l’air.

La communauté gaie plus à risque?

Plusieurs de ces cas européens ont été détectés au sein de la communauté homosexuelle.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) aux États-Unis ont toutefois souligné que «n’importe qui, quelle que soit son orientation sexuelle, peut propager la variole du singe».

Depuis le 6 mai, sept cas de variole du singe ont été identifiés au Royaume-Uni, dont quatre chez des personnes s’identifiant comme «homosexuelles, bisexuelles ou des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes», selon l’agence britannique de sécurité sanitaire.

L’Espagne et le Portugal ont également annoncé plus tôt mercredi avoir recensé plus d’une quarantaine de cas suspects ou confirmés de variole du singe.

Des traitements?

Aucun traitement n'est connu pour l'instant pour combattre cette maladie.

«C'est une maladie qui normalement se guérit par elle-même, mais il y a quelques cas qui ont des complications et dans la souche de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu quelques décès, environ 1% des cas sont décédés», a expliqué Diane Lamarre.

Heureusement, la plupart des personnes infectées n’éprouvent aucune conséquence à long terme de la maladie. Et c’est d’ailleurs comme la varicelle: lorsqu’on fait l’infection une fois, on y est immunisé pour «au moins cinq à dix ans», indique Alain Lamarre.

Peut-on parler d’une épidémie?

«Je n’irais pas jusque-là», indique Alain Lamarre, ajoutant que ça s’est cependant déjà vu par le passé aux États-Unis.

Or, ce qui est particulier des éclosions qu’on voit actuellement, c’est le caractère simultané des infections, estime Alain Lamarre.

«La transmission interhumaine n’est pas fréquemment rencontrée avec ce virus-là. Il faut s’en préoccuper, même si les symptômes ne semblent pas très sévères. Il va falloir des études épidémiologiques pour comprendre comment le virus s’est propagé», dit-il.

Le professeur-chercheur ne pense pas qu’une campagne de vaccination soit nécessaire si les cas suspectés à Montréal s’avèrent.

«Peut-être des campagnes de vaccination ciblées dans les cliniques où on soigne les ITSS, dans un environnement bien précis auprès de groupes précis. Mais pas de campagne à la population générale, à moins que l’infection devienne hors de contrôle, ce qui m’étonnerait», précise Alain Lamarre.

Aux États-Unis

De l’autre côté de la frontière, les autorités sanitaires de l’État américain du Massachusetts ont confirmé un cas de cette maladie, le premier de l’année aux États-Unis, détecté chez un adulte qui a récemment voyagé au Canada.

«Le cas ne présente aucun risque pour le public, et la personne est hospitalisée et en forme», ont indiqué dans un communiqué les autorités du Massachusetts, qui collaborent avec les CDC, la principale agence sanitaire fédérale du pays.