Drowster est retombé amoureux du Québec en le photographiant

Avant la pandémie, le photographe documentaire Drowster passait entre quatre et six mois à l’étranger pour documenter des histoires d’ailleurs. Aujourd’hui, il pose sa caméra sur des visages d’ici, pour mettre leur histoire de l’avant.



C’est en Asie et au Moyen-Orient que le photographe avait l’habitude de trouver son inspiration, à travers les couleurs et les cultures de ces régions de la planète. Jusqu’à ce que le monde se mette sur pause, l'idée de photographie son propre coin de pays ne l’allumait pas tellement. L’interdiction de voyager l’a toutefois obligé à revoir ses plans.



«J’ai pris la peine de retomber en amour avec le Québec, avec son fleuve, avec sa nature, avec ses régions, avec ses habitants et avec des projets photographiques locaux, confie le photographe. Tout ça a fait en sorte que j’ai transitionné de photographe international à local.»



«Beaucoup de personnes ont un énorme désir de voyager à la fin de cette pandémie, mais, moi, j’ai juste le goût de rester ici et de continuer à explorer le Québec», poursuit-il.

Au Québec, Drowster souhaite, à travers sa lentille, rendre extraordinaire ce qui peut nous paraître ordinaire. Il s’est rendu, par exemple, jusqu’en Gaspésie pour documenter le quotidien des pêcheurs de crabes des neiges. Il a aussi accompagné une amie cheffe dans l’ouverture de son restaurant.

Drowster a aussi beaucoup d’intérêt pour la culture québécoise. Depuis trois ans, il documente la carrière du rappeur Zach Zoya. Il a aussi photographié des artistes comme le pianiste Jean-Michel Blais et la chanteuse Marie-Mai. Cet été, il accompagnera le groupe montréalais Half Moon Run pour immortaliser leurs concerts.



Alors que son premier livre, intitulé Travailleurs, rassemble les portraits de personnes qui exercent des métiers manuels en Asie, aux États-Unis et en Europe, son deuxième, à paraître bientôt, célèbrera les quatre saisons du Québec.