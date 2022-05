Greenwashing: Naturel, à base de plantes, ami de la planète et autres mots dont il faut se méfier

Partager







Les As du greenwashing rivalisent d’imagination pour accoler à leurs produits des mots dont la signification est vague et dont l'utilisation n’est pas contrôlée. Lorsque ces mots-valises sont le seul argument de vente d’une entreprise et que ses prétentions ne sont pas vérifiables ni quantifiables, il faut se méfier. Voici une liste (non exhaustive) de ces mots... qui ne veulent rien dire.

Naturel

Le pétrole aussi, c’est naturel.

Durable

5 ans? 10 ans? 100 ans?

À base de plantes

Dérivé de sources naturelles

... et potentiellement modifié chimiquement pour en faire un produit dangereux pour l’environnement et la santé.

Vert

C’est juste une couleur.

Bon pour la planète

Écologique

Écoresponsable

Faites-en la démonstration.

Biodégradable

Tout est biodégradable. La question c’est: en combien de temps?

Recyclable

Plusieurs emballages portent cette mention alors qu’ils ne sont pas acceptés au bac de récupération. Recyclable ne veut pas dire « vraiment recyclé ».

Ami de la planète

Vraiment? Peux-tu me la présenter?