L'île de l’amour traite enfin de l'internet gate ce soir, Kharl se fait coincer et ça va exploser

Partager







OH MY GOD! On sait enfin quand les Insulaires fautifs devront assumer les conséquences de leurs actes.

Dimanche, on vous rapportait tous les détails sur la grosse saga de l’utilisation ILLÉGALE d’Internet par certains Insulaires à l’île de l’amour. #drama

• À lire aussi: On sait maintenant qui sont les TROIS Insulaires qui ont eu accès à internet et ce qui leur arrivera

• À lire aussi: Kharl contacte Amélie avec un cell et gâche la plus grosse twist de la saison à l’île de l’amour

Kharl, Mathieu et Jacob n'auraient pas respecté les règles et l’Internet est à feu et à sang.

Mais depuis, nous avons assisté toute la semaine à la casa amor lors du show, sans que la production ne revienne sur les détails (et les conséquences?) de tout ça.

Il faut savoir que l’émission est évidemment tournée quelques jours d’avance (question d’avoir le temps de la monter!).

Mais nous y sommes presque.

Ce qui va se passer et votre mot à dire:

Ce soir, la production annoncera à tous les participants qu’il y a eu non-respect des règles par certains Insulaires et qu’une grande enquête a été menée. Et selon l'extrait que vous pouvez voir ci-haut, la suite s'annonce chaude.

Kharl ne sera pas complètement honnête et n'avouera pas qu'il a parlé à Amélie. La prod le confrontera donc à son mensonge en ramenant AMÉLIE DEVANT TOUT LE MONDE!

On sait aussi qu’Amélie devait faire un retour dans la villa, mais que cette twist a été annulée puisque Kharl a contacté sa blonde alors qu’il n’avait pas le droit. Comment celui-ci réagira-t-il quand on lui apprendra que tout ceci est gâché? En tout cas, il n'a pas l'air ben content.

QUEL REVIREMENT!

À partir de là, les Insulaires non coupables devront décider des conséquences. À voir dans la suite du show!

Mais attention, vous avez votre mot à dire. N'oubliez pas de télécharger l'application l'île de l'amour et de voter.

Application pour OSX.

Application pour Android.

L’île de l’amour est disponible sur TVA+ ici.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s