Riverdale annonce une GROSSE nouvelle que plusieurs redoutaient

Après 6 saisons progressivement plus excentriques les unes que les autres, voilà que Riverdale prendra fin après une 7e et dernière saison.

The CW, le poste américain où Riverdale est diffusé, avait renouvelé la populaire série pour un 7e chapitre en mars 2022.

Puis, le 19 mai, le diffuseur a partagé son horaire pour l’année prochaine, dévoilant par le fait même que la saison 7 de Riverdale allait sortir au printemps 2023 et, surtout, que cela serait la dernière saison.

L’information avait été insinuée par Lili Reinhart qui incarne Betty Cooper il y a de cela quelques mois, mais la confirmation se faisait attendre.

Sortie en 2017, la série Riverdale s’inspire librement des personnages de la bande dessinée légendaire, Archie Comics. La première saison suivait le mystère de la mort de Jason Blossom, le frère jumeau de Cheryl.

Depuis, l’univers s’est agrandi, faisant place à plusieurs antagonistes, au paranormal, au voyage dans le temps et même, plus récemment, aux superpouvoirs.

Plusieurs fans de la série se sont lassés des histoires de plus en plus irréalistes au fil des années et avaient hâte que le tout prenne fin. Voilà que leur vœu est exaucé!

Dans tous les cas, tous seront curieux de voir ce que l’équipe derrière Riverdale prépare pour la toute dernière saison. Ce sera sans doute un au revoir à la hauteur du succès que la série a connu!

À suivre...

