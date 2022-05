5 nouveaux restaurants s’installent au Marché Jean-Talon

Partager







La température des derniers jours a confirmé l’arrivée de la belle saison dans les marchés publics de Montréal.

Alors que le Pôle des saveurs du Marché Atwater, dans le Sud-Ouest, est déjà en action, quelques nouveautés fort intéressantes s’ajoutent à l’offre gourmande du Marché Jean-Talon, dans Rosemont–La Petite-Patrie.

Ces nouvelles entreprises viennent enrichir l’offre déjà très alléchante de prêt-à-manger et de restauration de ce populaire marché public.

Voici les 5 nouveaux restaurants du Marché Jean-Talon pour 2022

1) Le Pain dans les Voiles

La boulangerie bien connue du quartier Villeray ouvre un kiosque au marché et propose pains et viennoiseries.

2) La Croqueteria

Ce restaurant propose d’authentiques croquettes espagnoles artisanales avec une touche montréalaise, préparées selon la technique traditionnelle et faites à base de béchamel. Un pur délice!

3) Panda Restaurant

Ce tout nouveau restaurant se spécialise en gourmandises asiatiques, telles que le takoyaki (mets japonais à base de pieuvre), qui est fait sur place, le poulet du général Tao et le bubble tea.

4) Super Super

Super Super débarque avec une offre d'assaisonnements et condiments qui transforment ses prêts-à-manger en repas gastronomiques.

5) Distillerie Stadaconé

Pour des dégustations de gins ainsi que des produits alcoolisés de style prêt-à-boire, c’est au kiosque de cette distillerie de Limoilou que vous devez arrêter pendant vos courses de la fin de semaine.

Ces nouveautés viennent s’ajouter aux incontournables tacos et cocktails de Mazorca MTL, déjà installé; suivront bientôt les calamars frits de chez Aqua Mare, le menu créatif de Bouffe-moi!, la cuisine maison et authentique des Filles Fattoush, le bar à huîtres de La Boîte aux huîtres, les popsicles Les Pops, les produits maison de Ferment, tous réunis dans la zone de restauration du marché. La Crêperie du Marché, Gourmands d’ici, Sushi Shop, Première Moisson et Balkani offrent eux aussi de quoi se régaler sur place ou contribuer à un pique-nique.

Marché Jean-Talon

7070, avenue Henri-Julien, Montréal

