Charlize Theron serait en couple avec un mannequin Québécois connu

Selon le magazine US Magazine, la comédienne sud-africaine Charlize Theron et le Québécois Gabriel Aubry se fréquenteraient de façon non sérieuse.

Une source a révélé que l’actrice de 46 ans et le mannequin de 45 ans se voyaient de façon occasionnelle. Selon les détails que l’informateur a dévoilés au magazine américain, cette relation ne serait pas encore sérieuse, mais la paire aime passer du temps ensemble.

Theron a récemment été liée à l’acteur Sean Penn. Ils ont été en relation pendant un peu plus d’un an.

Gabriel Aubry est un mannequin québécois originaire de Montréal. Mannequin prolifique, il s’est fait connaître du public par sa relation avec une autre star oscarisée: Halle Berry. Ces derniers ont été en couple de 2005 et 2014 et ils ont une fille issue de cette relation, Nahla.

Halle Berry souhaite garder ses enfants loin des réseaux sociaux, mais a récemment partagé une photo en compagnie de sa fille pour son 14e anniversaire.

