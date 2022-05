Norman Reedus déclare qu’il y aura un autre jeu Death Stranding

Partager







Une suite ou un deuxième opus du jeu Death Stranding serait vraisemblablement en développement, selon Norman Reedus.

L’acteur, qui incarne le rôle de Sam Porter Bridges dans l’oeuvre de Kojima Productions, a carrément déclaré lors d’une entrevue avec Leo que le développement d’un deuxième jeu était commencé.

« On vient de commencer le deuxième », a-t-il répondu à une question concernant le jeu. Reedus a ensuite expliqué comment il a obtenu le rôle en premier lieu.

«Guillermo Del Toro, qui m’a donné mon premier film, m’a appelé et m’a dit “Hey, il y a un gars qui s’appelle Hideo Kojima, il va t’appeler et dis oui” », a-t-il expliqué. C’était pour un rôle dans Silent Hills, un jeu qui a tristement été annulé. Mais Reedus et Kojima ont continué à travailler ensemble pour éventuellement produire le jeu Death Stranding, sorti en 2019.

« Ça m’a pris peut-être deux ou trois ans pour terminer toutes les sessions MoCap et tout. Ça demande beaucoup de travail. Et quand le jeu est sorti, il a gagné plein de prix, et c’était un gros truc, alors on vient de commencer la deuxième partie de ça ».

Si la production d’un deuxième Death Stranding vient tout juste de commencer, on ne risque pas d’en avoir des nouvelles avant longtemps. Une chose est certaine: quand Norman Reedus et Hideo Kojima travaillent ensemble, ça donne un jeu totalement hors de l’ordinaire.

Death Stranding est disponible sur PS4, PS4 et Windows.

Sondage Voulez-vous une suite à Death Stranding Oui! Bof... Partagez votre résultat sur Facebook

À VOIR AUSSI

s