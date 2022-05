Terrasse Carla: Une nouvelle adresse électrisante dans le Quartier chinois de Montréal

Partager







Une nouvelle terrasse vient d’ouvrir dans un des quartiers les plus colorés et vibrants de Montréal: le Quartier chinois.

C’est aujourd’hui qu’ouvre officiellement la Terrasse Carla, le tout nouveau projet du groupe de restaurants montréalais Lucky Bell Group (Tiramisu, Red Tiger, Blossom, Casa Kaizen).

Passé maître dans l’art de la restauration, voilà que le Lucky Bell Group prouve, une fois de plus, son talent pour créer des endroits emblématiques à Montréal.

Surplombant l’emblématique Quartier chinois de Montréal, au sixième étage de l’hôtel Hampton Inn by Hilton, la Terrasse Carla propose une ambiance survoltée sur plus de 7000 pieds carrés.

L’endroit se spécialise dans la cuisine de bistro français, mais avec une touche de saveurs vietnamiennes contemporaines qui ne passent pas inaperçues. Le menu est d’ailleurs signé par le chef Chanthy Yen qui prévoit bien changer la carte au gré des saisons.

En plus de profiter d’une incroyable vue sur Montréal et le fameux Édifice Aldred, les convives pourront découvrir des saveurs uniques. Poulet farci à la vietnamienne, les Moules et frites, le Steak frites, le Burger Saïgon, le Bánh Mì Tôm et le Phở-Tine, en plus d’un bar à huîtres et une tour de fruits de mer figurent sur le menu.

C’est Camdi design qui signe l'esthétique de l’espace en collaboration avec l’équipe du Lucky Belly Group. Fortement inspirée par les demeures coloniales françaises du Vietnam, l’ambiance sur la terrasse appelle à l’élégance et à la fête.

La carte des cocktails comporte les confections élaborées par Kevin Demers et Sam Kirk, l’équipe derrière The Coldroom, El Pequeño et Parliament Pub & Parlour. Aussi beaux que bons, les cocktails promettent de plaire aux personnes qui apprécient l’audace en mixologie.

La Terrasse Carla sera ouverte sept jours par semaine, de midi jusqu’à tard le soir. Puisqu'une bonne partie de la terrasse est couverte, l'endroit est accessible beau temps, mauvais temps. Il s’agit clairement du lieu parfait où célébrer le début de la saison estivale, prendre énormément de photos et faire des jaloux sur les réseaux sociaux.

Terrasse Carla

985, boulevard Saint-Laurent au 6e étage du tout nouvel hôtel Hampton Inn by Hilton

