Vous trouvez qu’il y a plus de maringouins à Montréal? Voici pourquoi

Avec la vague de chaleur de la dernière semaine, vous en avez peut-être profité pour vous prélasser dans un des parcs de Montréal. Si vous avez l’impression que les moustiques étaient particulièrement fatigants au parc Laurier ou parc Lafontaine cette année, vous n’êtes pas dans le champ. On vous explique.

Pourquoi autant de moustiques?

D’abord, il faut savoir que les maringouins n’ont besoin que de deux choses pour se développer: de l’eau et de la chaleur. Et plus le mercure grimpe, plus nombreux ils sont à se pointer le bout du nez.

«Plus il fait chaud, plus que ces insectes se développent rapidement et plus ils complètent leur cycle de vie rapidement», explique André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal.

Avec le dégel et la période de chaleur des derniers jours, tous les éléments étaient donc réunis pour que beaucoup de moustiques apparaissent au même moment. «C’est probable que plusieurs maringouins aient éclos de leur œuf en même temps, donnant un boost», mentionne-t-il.

Plus de moustiques qu’à l’habitude ?

À cause du printemps tardif, les œufs de moustiques ont mis plus de temps qu’à l’habitude pour éclore, souligne Richard Vadeboncœur, vice-président au développement des affaires de GDG Environnement.

Une fois la chaleur arrivée, ils se sont tous mis à éclore en même temps. Ce n’est donc pas qu’il y a plus de moustiques, c’est qu’ils sont tous arrivés d’un coup.

Même qu’il pourrait y avoir moins de maringouins cette année, parce que les quantités de neige reçues l’hiver dernier à Montréal ont été limitées.

Il faut savoir que la neige agit comme une protection pour les œufs de moustiques leur permettant de survivre à l’hiver. Ainsi, plus il y a de neige, plus d’œufs réussissent à passer à travers les temps froids.

Comment les maringouins se reproduisent-ils?

Les moustiques se développent dans de l’eau stagnante: que ce soit dans les marécages, les tourbières, les bouches d’égout ou les lacs des parcs de la métropole.

Les femelles moustiques déposent leurs œufs à la surface de l’eau à la fin de l’été ou à l’automne. En dormance pendant l’hiver ou pour plusieurs années, les œufs attendent les conditions idéales avant d’éclore.

Lorsque la neige fond, que les œufs se retrouvent de nouveau dans l’eau et que la chaleur est optimale: c’est le temps d’éclore. En plus de l’incubation (qui dure quelques jours), un moustique mettra entre deux et trois semaines pour se développer et atteindre l’âge adulte (mâle ou femelle). Chaque maringouin femelle peut pondre de 50 à 300 œufs.

Il y aurait environ 80 espèces de moustiques au Québec, selon André-Philippe Drapeau Picard.