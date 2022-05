Ménage du printemps: voici comment vous débarrasser de vos rebuts de façon responsable

Partager







Le printemps est souvent la saison choisie pour entamer un grand ménage ou pour désencombrer notre habitation. Attrapez vos gants, voici comment vous départir de ce qui ne vous sert plus de façon responsable. Parce que non, tout ne va pas à la poubelle.

Les médicaments

La salle de bain est souvent l’endroit choisi pour entasser nos remèdes ou nos sirops pour la toux inutilisés ou périmés. C’est également la pièce par laquelle commencer efficacement le désencombrement responsable, selon Hélène Boissonneault, coach en la matière et cofondatrice de l’entreprise Effet PH. « La salle de bain est relativement facile à faire parce qu’il n’y a pas d’affaires émotives dedans », explique-t-elle. Après avoir passé l’étape peu agréable du tri des produits, il suffira d’aller déposer ceux dont on souhaite se débarrasser chez le pharmacien.

Les vêtements

Les vêtements font partie des objets dont il est difficile de se départir. Cependant, nous portons seulement 20 % de ceux que l’on possède, Mme Boissonneault. La sélection faite, on pourra les déposer en friperie, les revendre en ligne ou les donner à des centres de récupération ou d’entraide comme Renaissance. S’ils sont trop dégradés, ils pourront servir de guenilles pour les nettoyages à venir.

Les meubles

« Pour les vieux meubles, le meilleur conseil qu’on peut appliquer à n’importe quelle situation, c’est la règle des 3RV. Donc, comment je peux réduire, éviter d’utiliser ou d’acheter quelque chose, comment je peux réutiliser, puis comment je peux recycler et envoyer des affaires dans les points de dépôts », explique Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente Performance des opérations de Recyc-Québec. Un guide a d’ailleurs été créé par la société d’État, en partenariat avec Protégez-vous, pour indiquer comme faire durer nos appareils domestiques.

Toutefois, si vous voulez vous débarrasser de vos meubles, ceux-ci pourront sans doute profiter à un membre de votre entourage qui sera ravi de leur donner une nouvelle vie. Vous pourrez aussi les proposer à un organisme de réemploi comme Ville en vert ou à une plateforme de revente telle que Kijiji.

Les appareils ménagers

Un réfrigérateur, un climatiseur ou déshumidificateur est souvent réparable. Si vous n’êtes pas à l’aise tournevis en main, une carte interactive qui répertorie près de 300 réparateurs est mise à disposition en ligne par Protégez-vous.

Des programmes gouvernementaux d’aide existent aussi. « On a ce qu’on appelle des programmes de responsabilité élargie des producteurs. Ce sont des entreprises qui mettent en marché les produits et qui sont responsables de les gérer du début à la fin », explique Mme Langlois-Blouin.

Ainsi, les manufacturiers, les producteurs, les propriétaires de marques et les premiers fournisseurs de produits du Québec doivent déployer un système de récupération et de valorisation de leurs biens. Celles qui n’ont pas développé de programme individuel ou commun ont joint l’organisme de gestion reconnu par Recyc-Québec, GoRecycle, qui possède 260 points de dépôt où vous pourrez déposer vos appareils réfrigérants. Vous pouvez aussi vous adresser à votre municipalité pour connaître les dates de collecte de vos appareils.

Les appareils électroniques

« Si on a un vieux clavier qui ne fonctionne plus bien, on peut trouver des garderies, des CPE ou des écoles pour les donner. Ils adorent avoir ces choses-là », précise Mme Boissonneault. On peut aussi les déposer dans les électrobacs présents dans des pharmacies, épiceries, magasins d’électroniques, hôpitaux, etc. On peut découvrir le point de dépôt le plus près de chez soi sur le site web de l’ARPE-Québec. Les vieilles piles ou les batteries peuvent aussi y être déposées. Quant aux lampes au mercure et aux ampoules, elles peuvent être remises dans un centre de collecte RecycFluo.

La peinture et les aérosols

Pour faire de la place dans votre garage, un pot vide peut être apporté dans un écocentre ou dans une quincaillerie. Toutefois, s’ils restent en partie remplis, ils peuvent être déposés dans des centres de dons. En ce qui concerne les aérosols, les filtres et les huiles, des points de dépôt SOGHU les récupèrent.

Les pneus

Lorsqu’ils sont hors d’usage, n’hésitez pas à les retourner chez le garagiste, qui a l’obligation de les reprendre, ou auprès d’un détaillant ou d’un concessionnaire afin qu’ils soient recyclés, valorisés ou réemployés.

Si vous avez un doute

Enfin, si vous hésitez, l’application en ligne Ça va où, développée par Recyc-Québec, vous aidera à prendre la bonne décision au moment de vous débarrasser de vos produits.