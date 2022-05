Selon TikTok, porter du mascara est «out»

Partager







La tendance est au maquillage naturel et au look «no makeup makeup» depuis quelque temps, à un point où on voit de plus en plus de gens délaisser leur mascara sur TikTok.

Teint lumineux, sourcils fournis, joues rosées, lèvres brillantes, voilà le look prisé de la «clean girl» qu’on voit partout sur TikTok.

Jusqu’à tout récemment, ce maquillage était peaufiné de quelques couches de mascara sur les cils, mais ce temps est révolu!

Sur TikTok, la créatrice de contenus Andie Ajello a exprimé le fait qu’elle ne ressentait pas l’envie de porter du mascara ces temps-ci. Elle a partagé sa routine du moment, inspirée par un look souvent porté par la chanteuse Madison Beer.

Andie débute avec une crème hydratante, suivie du produit culte Flawless Filter de Charlotte Tilbury pour unifier le teint et ajouter de la luminosité.

Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, 20$ - 53$ chez Sephora

Ensuite, elle dissimule les cernes et imperfections avec le cache-cernes Kosas et ensoleille son visage avec le bronzeur en crème par Milani.

Cache-cernes Revealer de Kosas, 37$ chez Sephora

Pour son glow, Andie utilise le blush en crème par Charlotte Tilbury, puis elle fixe son cache-cernes avec une poudre translucide. Et voilà!

Madison Beer elle-même a commenté que c’était exactement sa routine beauté, c’est donc approuvé par la queen!

Sur TikTok et Instagram, plusieurs ont adoré le look sans mascara et ont recréé le look, prouvant que Andie et Madison ne sont pas seules à préférer leurs cils naturels ces temps-ci.

Si vous ne pouvez pas vous empêcher d’appliquer un peu de mascara pour égayer votre regard, un mascara brun pourra faire le travail.

Mascara brun Pillow Talk de Charlotte Tilbury, 36$ chez Sephora

Mascara brun-noir Lash Paradise de L'Oréal, 10$ chez Amazon

Sinon, il existe des mascaras transparents qui vont garder vos cils en place et recourbés.

Mascara transparent de Covergirl, 5$ chez Amazon

Gel mascara et sourcils de MAC, 25$ chez Sephora

À vous de jouer!

