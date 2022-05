Un chalet architectural sur deux étages avec vue sur la mer, à louer à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse

Partager







Silo 57 connaît votre amour pour l’architecture et le design, et vous a dégoté un incroyable chalet disponible pour la location à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse.

Si jamais l’envie de prendre la route cet été vous parle, assurez-vous de mettre la main sur ce chalet unique en son genre.

À proximité d’Halifax, un arrêt à Lunenburg s’impose puisqu’il s’agit d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Shobac Farm, c’est ce lieu prisé pour les locations de chalets en bord de mer. Le site présente six chalets privés offrant une vue spectaculaire sur la mer, au bord d'une falaise.

Ces chalets privées ont été conçues par l’architecte de renom Brian MacKay-Lyons.

Au grand bonheur de plusieurs, une des propriétés est actuellement disponible pour la location sur Airbnb: la Gate House.

Sur deux étages, le chalet présente un extérieur en acier Corten et offre une atmosphère moderne sur le paysage pastoral et architectural où la ferme Shobac rencontre l'estuaire de LaHave.

Le logement héberge confortablement jusqu' à cinq personnes.

Le rez-de-chaussée dispose d'une cuisine entièrement équipée, d'un salon ouvert avec des meubles en cuir, d'un coin couchage supplémentaire, d'un poêle à bois STUV et d'une large fenêtre donnant sur la vallée pastorale et le pâturage des moutons.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir l'ensemble de ce chalet.

Le deuxième niveau du chalet offre une grande chambre avec deux lits queen, une télévision à écran plat, une vue sur le sud donnant sur la plage de Hirtle au loin, ainsi que d'une salle de bain complète.

Vous remarquerez que les éléments intérieurs en acier se raccordent au revêtement extérieur pour créer une transition en douceur à l'intérieur et à l'extérieur. L'ameublement est un mélange éclectique de neuf et d'ancien pour refléter la double personnalité moderne et traditionnelle de Gate House.

Le prix pour une nuit dans la Gate House varie selon la période visée. Il en coûtera 338$ par nuit pour un séjour en octobre, par exemple.

