Cette BD explique à merveille comment plusieurs hommes réussissent à éviter les tâches ménagères

Partager







La bédéiste française connue sous le nom Emma, qui avait mis la lumière sur le fameux concept de la tâche mentale en 2017 avec une BD qui était devenue virale, récidive avec une série de dessins sur la façon dont les hommes évitent certaines tâches ménagères et leurs stratégies parfois inconscientes.

• À lire aussi: Cette BD illustre parfaitement que même si les hommes pensent faire 50% des tâches ménagères, c’est faux

Selon les plus récentes statistiques, les femmes s'occuperaient encore à 70% des tâches parentales et domestiques. La bédéiste, qui se faisait discrète depuis un moment, revient donc en force avec une série de croquis intitulée «Ça se met où?» une phrase entendue tous les jours par bon nombre de femmes.

Bon, évidemment, au Québec, ça pourrait se traduire par «Ça va où ça? Sont où mes pantalons? As-tu la bavette du ptit? C'est quoi le nom de sa prof déjà?»

Quand certains entendent qu'une femme en fait trop, ils répondent par «Ben alors fais en moins, c'est pas grave.»

La BD explique bien que dans un couple hétérosexuel avec enfant, même si la femme décide d'en faire moins et de «rester zen» face aux tâches ménagères, les chances sont grandes que l'homme ne comble pas la différence et trouve une façon d'en faire encore moins en devenant un slacker. Et ce, souvent de façon inconsciente (mais pas tout le temps).

Il utilisera plusieurs stratégies:

Les conséquences retomberont donc sur la femme.

La BD complète est disponible sur la page Facebook de l'artiste:

Elle est également disponible sur son blogue.

Sur Facebook, la BD a déjà été partagée près de 30 000 fois et a suscité de nombreuses réactions.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s