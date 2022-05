Les looks des influenceurs au festival Metro Metro

Partager







Le festival Metro Metro vient de se terminer dans l'est de Montréal, et qui dit festival dit influenceurs avec des looks.

En voici donc quelques-uns:

1. Anna-Maëlle

Celle qui s'était rendue assez loin lors de la première saison de L'île de l'amour avant de se faire dumper par Tommy-Lee pour Veroniqua était présente. On se souvient évidemment aussi d'Anna à cause d'un certain voyage à Tulum.

#Vaseline

2. Veroniqua

Eh bien, parlant du loup! Une des six finalistes de L'île de l'amour, saison 1, était là elle aussi et arborait un look très Beatrice Bouchard.

3. Alanis Désilets

L'ancienne d'OD a pris la pose en blanc sous un beau coucher de soleil.

4. Frédérick Robichaud et Alicia Moffet

Le couple d'influenceurs au cœur de pas mal de dramas à la fin de l'année dernière y était également.

Parcourez le carrousel de photos ci-haut pour découvrir le look d'Alicia qui était sur place pour interprêter sa chanson.

5. Brendan Mikan et Olivier Primeau

La personnalité web qui anime les délicieux live avec les exclus de L'île de l'amour a pris le temps d'immortaliser son look de festival.

Heureusement, Olivier Primeau passait derrière en kart de golf au même moment, ce qui nous donne une septième personne d'influence pour cette liste.

Et maintenant, même si elle n'est pas normalement catégorisée parmi les influenceuses, notons que Mitsou était sur place, au grand plaisir de plusieurs festivaliers:

La voici avec Olivier Primeau, dont on peut mieux admirer le look, ainsi que le père de ce dernier.

Ah, et Drake était là aussi. Voici son look:

Bonne saison des festivals à tous.

