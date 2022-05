[VIDÉOS] Le «Harlem Shake», ça fait déjà 10 ans

Partager







Vous rappelez-vous des vidéos de Harlem Shake qui circulaient sur internet il y a de ça... déjà 10 ans?

On vous rafraîchit la mémoire. Le concept était le suivant : une musique jouait alors que l'on voyait à l'écran une scène tranquille, banale, mais dans laquelle une personne dansait. Puis, on entendait la phrase «Do the Harlem Shake», un drop dans la musique, et la vidéo coupait pour montrer la même scène avec les mêmes gens... mais en train de danser de manière loufoque.

Des tonnes de vidéo du genre ont été mises en ligne.

«Je me souviens quand c'est devenu une blague, c'était hors de mon contrôle et je n'aimais pas ça. Mais en regardant aujourd'hui 10 ans en arrière, je constate que ça a rassemblé les gens et que ça les a rendus heureux. Je ne pouvais pas demander mieux pour ma musique», a écrit sur Instagram Harry Rodrigues (de son nom d'artiste Baauer), producteur et DJ professionnel à l'origine de Harlem Shake.

La chanson, sortie le 22 mai 2012, a célébré son 10e anniversaire dimanche, même si c'est en 2013 qu'elle est vraiment devenue virale quand un groupe d'Australiens a repris la chanson avec le concept qui allait être un peu modifié et repris plusieurs fois.

