Cette délicieuse collation sucrée-salée deviendra réalité ce jeudi

Amateurs de curiosités alimentaires, bénissez votre dieu car vous allez être servis!

Deux marques célèbres appartenant au géant de l’alimentation Mondelez International ont décidé d’unir leurs forces pour créer un monstrueux délice: un craquelin/biscuit Ritz X Oreo.

La collation, comme vous pouvez le voir sur les images ci-haut et ci-bas, est constituée des deux-tiers d’un Ritz (un côté + la garniture au fromage) et des deux-tiers d’un Oreo (un côté + la garniture au crémage).



Le résultat est un extraordinaire 1 et un tiers de craquelin/biscuit sucré-salé.



Évidemment, comme c’est souvent le cas lors de créations culinaires à durée limitée par les grandes marques, le bât blesse quelque part.

Ici, il blesse à deux endroits précis.



Premièrement, on parle d’éditions très très très limitées. Seulement 1000 boîtes de ces biscuits spéciaux seront mises sur le marché. Et elles ne seront offertes que sur Internet, au oreo.com/ritz, à compter de midi, le jeudi 26 mai.



Aussi bien dire qu’il n’en restera plus à midi et une, le jeudi 26 mai.

Deuxièmement, cette promotion n’est offerte qu’aux personnes possédant une adresse postale dans les États-Unis contigus. (Alaska, Hawaii, Puerto Rico et le reste du monde étant exclus).

C’est le temps de faire signe à votre tante qui réside en Floride!



Bonne chance à tous.

