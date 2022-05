Fête du croissant: 4 croissants pour 5$ pendant toute une journée partout au Québec

Partager







Excellente nouvelle! La Fête du croissant est de retour pour une 11e édition. Des croissants seront offerts à bas prix durant toute une journée! Les festivités se dérouleront le samedi 28 mai prochain, partout dans la province.

Chaque établissement participant à la Fête du croissant s’engage à servir des croissants préparés de main de maître. Conçus par des artisans, ces croissants au beurre frais du matin sont roulés à la main (et non à la machine)! Il n’y aura pas plus authentique comme expérience.

La Fête du croissant a vu le jour en 2011. L’idée derrière l’événement est d’encourager les artisans locaux et talentueux à l'échelle de la province. C’est aussi l’occasion de se faire plaisir et de faire le plein de beurre en dégustant un, deux ou trois croissants à petit prix!

Cette année, partout au Québec, les croissants seront offerts à 1,25$, soit 4 croissants pour 5$, dans les boulangeries et pâtisseries participantes.

Brioche à tête, À chacun son pain, Copains d’abord, Hélico (qui vous propose de réserver votre boîte en ligne, à l'avance), Croissants Croissants, Marius et Fanny et Lili Sweet font partie des établissements qui participent à l'événement.

De Chaudière-Appalaches à l’Estrie, la liste des 55 boulangeries qui offriront le croissant à 1,25$ le 28 mai prochain est disponible sur le site web de l’événement.

Bonne Fête du croissant à tous!

Fête du croissant

Samedi 28 mai 2022

Dans plus de 50 boulangeries

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s