Hogwarts Legacy: voici comment le prochain jeu d’Harry Potter mettra à profit les technologies de la PS5 [VIDÉO]

Avalanche Software compte utiliser à bon escient les différentes avancées technologiques de la PS5 pour son prochain jeu d’Harry Potter, Hogwarts Legacy.

Dans un billet de blogue sur le site de PlayStation, un gestionnaire de communauté du studio américain a précisé comment allaient notamment être mis à profit les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la manette DualSense. Une vidéo montrant le tout en action a été partagée par la même occasion.

En ce sens, des efforts auraient tout particulièrement été mis dans les sensations que procurera la baguette, dès qu’un sortilège sera lancé. Chacun d’entre eux doit d’ailleurs proposer un ressenti différent, en fonction de leur puissance ou de son effet. Fait intéressant, les vibrations seront alors confinées au côté droit de la manette, afin que la DualSense devienne «une véritable extension de votre baguette dans le jeu».

Au-delà des sortilèges, Avalanche souligne que Hogwarts Legacy utilisera également le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette PS5 pour une multitude d’autres actions et événements en dehors des combats. Le studio donne en exemple la confection de potions avec un mortier et un pilon, l’élevage de mandragores ou encore les séances de vol sur un balai ou à dos d’hippogriffe.

Un souci pour le visuel et le son

Par ailleurs, la puissance de la PS5 permettra aussi selon Avalanche de livrer une version de «prochaine génération» sur la dernière console de Sony, avec une résolution en 4K et deux modes graphiques, Fidélité et Performance. Ceux-ci favoriseront respectivement la fidélité visuelle ou une fréquence d’affichage plus élevée.

Du côté du son, Hogwarts Legacy utilisera le moteur audio 3D Tempest de la PlayStation 5 et proposera donc une expérience sonore en trois dimensions en utilisant un casque d’écoute. Le haut-parleur de la DualSense doit sinon aussi être mis à profit par le RPG d’action.

Rappelons que le titre s’était dévoilé davantage dans un long avant-goût à la mi-mars, après plusieurs mois de silence. On y avait découvert en partie l’histoire du jeu, mais tout particulièrement le gameplay et l’expérience plus large qu’il compte offrir.

À moins d’une surprise, Hogwarts Legacy doit paraître au temps des Fêtes 2022 sur PS5 et PS4, mais aussi sur Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC.

