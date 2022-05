La réforme de la loi 101 adoptée

Partager







Le gouvernement Legault a adopté le projet de loi 96, mardi, qui viendra bonifier la Charte de la langue française.

• À lire aussi: Des manifestants affichent leur appui au projet de loi 96

• À lire aussi: Mobilisation contre le projet de loi 96

Seul Québec solidaire a appuyé le projet de loi, malgré des réserves. «On est tout à fait capables de reconnaître qu'il y a également des avancées, puis c'est sur la base de ces avancées-là qu'on va voter pour», a expliqué son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Libéraux, péquistes et conservateurs se sont prononcé contre la réforme, quoique pour des raisons différentes. Le PLQ dénonce l’utilisation de la clause dérogatoire et les pouvoirs extraordinaires octroyés à l’Office québécois de la langue française. Une position similaire à celle du Parti conservateur du Québec, qui s’inquiète de voir le projet de loi suspendre 38 articles de la Charte des droits et libertés du Québec.

À l’opposé, le Parti québécois juge que les mesures proposées par le gouvernement Legault ne vont pas assez loin.

Des opposants de plus en plus nombreux

Alors qu’il avait fait peu de vagues depuis son dépôt en mai 2021, le projet de loi 96 a vu ses opposants se multiplier au cours des dernières semaines.

Les communautés anglophones ont donné le coup d’envoi, en raison du gel des places dans les cégeps anglophones et de l’annulation de l’agrandissement du collège Dawson (annoncé dans la foulée). Le tout a culminé dans une grande marche à Montréal, menée notamment pas les libéraux de Dominique Anglade.

Des communautés autochtones de langue anglaise sont aussi venus à l’Assemblée nationale pour demander d’être exemptées, en compagnie de Québec solidaire.