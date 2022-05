Les looks des influenceurs au festival Metro Metro

Partager







Le festival Metro Metro vient de se terminer dans l'est de Montréal, et influenceurs répondaient présents lors du long week-end.

Avec la brochette de musiciens dont Loud, Drake et 50 cent sur place, plusieurs ont voulu participer aux festivités et bien démarrer la saison des festivals.

Voici les looks des influenceurs sur place:

1. Anna-Maëlle

La candidate de la première saison de L'île de l'amour a fait la fête au son des artistes sur place.

2. Veroniqua

Une des six finalistes de L'île de l'amour, saison 1, était là elle aussi.

3. Alanis Désilets

L'ancienne d'OD a pris la pose en blanc sous un beau coucher de soleil.

4. Frédérick Robichaud et Alicia Moffet

Le couple d'influenceurs s'affiche de plus en plus librement ensemble. Ils sont bien assortis!

5. Brendan Mikan

Brendan Mikan, le nouveau roi des potins et des anecdotes hilarantes, était présent.

6. Sabrina Bouchard, Sarah-Donia Cherif, Clodelle Lemay et Amélie Henry

Les participantes d'Occupation Double posent ensemble.

7. Sophia-Rose Labbé, Ève Chevrier et Jessica Trépanier

Un nombre impressionnant d'influenceurs a été sur place au festival et ont pris des clichés ensemble.

8. Emy-Jade Greaves

Un festival sans Emy-Jade est-il réellement un festival? Elle est enplein dans les tendances avec le crochet.

9. Milaydie Bujold

Milaydie semble adopter la tendance goth-girl summer et on s'en inspire.

10. Audrey Dickey et Marilou Bélanger

Bottes de cowboy et pantalons à damier sont des essentiels pour faire la fête.

11. Rym Nebak

La magnifique Rym avait bien l'intention de s'amuser au spectacle de Drake.

12. Emy Lalune

On adore le look coloré d'Emy Lalune et le bandana!

