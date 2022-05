The Lord of the Rings: on connait enfin la date de sortie du jeu de Gollum

Partager







Daedalic Entertainment et Nacon ont enfin annoncé une nouvelle date de sortie pour The Lord of the Rings: Gollum.

Originalement prévu pour 2021 et reporté à 2022, le jeu d’aventure furtive mettant en vedette Gollum sortira le 1er septembre 2022.

Gollum's quest for his precious will begin on September 1, 2022!



Coming on PC & consoles and at a later date on Nintendo Switch.#GollumGame💍 pic.twitter.com/52IL0kp0oH — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 24, 2022

Basé sur les œuvres de J.R.R. Tolkien, le jeu suit les péripéties de Gollum qui se dérouleront en même temps que les événements des premiers chapitres de La Communauté de l'anneau. Après avoir perdu l’anneau aux mains de Bilbo Baggins, Gollum décide de quitter les montagnes et entreprend un voyage qui le conduit dans les donjons de Barad-Dur et le royaume des elfes des bois à Mirkwood.

Courtoise Daedalic Entertainement/Nacon

Courtoise Daedalic Entertainement/Nacon

Il devra survivre à son aventure en traversant les dangers de façon furtive, sans se faire remarquer, étant un être frêle et sans défense. De plus, pour prendre des décisions importantes, Gollum pourrait être influencé par son être intérieur, Smeagol.

Dans sa grande aventure à la recherche de son Précieux, il rencontrera des personnages connus de la série de livres, ainsi que de nouveaux visages de la Terre du Milieu.

The Lord of the Rings: Gollum sortira le 1er septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Une version sur Nintendo Switch arrivera plus tard cette année.

